Este pueblo de Sevilla busca cartelista para el Carnaval: regalará 1.000 euros al ganador

Aunque todavía faltan 43 días para Navidad y algo más de dos meses para Carnaval, los preparativos para esta segunda fiesta ya comienzan en muchas localidades andaluzas, tras haberse conocido el orden de actuación del próximo COAC hace escasos días.

En este ... contexto, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ya busca cartelista para anunciar del Carnaval 2026. Los interesados en participar en este concurso tienen hasta el próximo jueves 20 de noviembre para presentar sus propuestas, que fusionen el arte con la tradición de la fiesta más popular del municipio sevillano.

Los participantes deberán ser mayores de 14 años y podrán presentar un máximo de dos obras. Respecto al premio, este será una dotación económica de 1.000 euros y un obsequio conmemorativo. Los interesados pueden consultar todas las bases legales y los requisitos en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayto. Mairena del Aljarafe (@mairenaaljarafe) Por su parte, la Delegación de Fiestas ha alentado a participar a todos los vecinos con «alma artística» presentando una propuesta original, ofreciendo así la oportunidad de formar parte de la historia del Carnaval de Mairena.

