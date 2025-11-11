Suscríbete a
Este pueblo de Sevilla busca cartelista para el Carnaval: regalará 1.000 euros al ganador

El plazo para participar en este concurso está abierto hasta el jueves 20 de noviembre

Carnaval de Mairena del Aljarafe
Carnaval de Mairena del Aljarafe ABC
Irene Cuenca

Aunque todavía faltan 43 días para Navidad y algo más de dos meses para Carnaval, los preparativos para esta segunda fiesta ya comienzan en muchas localidades andaluzas, tras haberse conocido el orden de actuación del próximo COAC hace escasos días.

En este ... contexto, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ya busca cartelista para anunciar del Carnaval 2026. Los interesados en participar en este concurso tienen hasta el próximo jueves 20 de noviembre para presentar sus propuestas, que fusionen el arte con la tradición de la fiesta más popular del municipio sevillano.

