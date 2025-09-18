La Policía descarta violencia en el caso de la vecina de Coria hallada muerta en el río El cuerpo ha sido sometido a la correspondiente autopsia tras ser localizado en el Guadalquivir

La Policía Nacional ha confirmado este jueves que no hay señales de violencia en el cadáver de Antonia Salas Gómez, rescatado la tarde de este pasado miércoles de las aguas del Guadalquivir a su paso por el puente de la Señorita, que conecta Sevilla y Camas, después de que su familia denunciase su desaparición la noche del pasado lunes tras abandonar ella su domicilio para caminar por las calles.

Según la Policía Nacional, una vez realizada la preceptiva prueba de autopsia, ha quedado de relieve que no habría signos de violencia en el cadáver de la mujer, que sufría problemas de salud mental y que semanas antes de su muerte había estado ingresada en un hospital por circunstancias derivadas de su situación.

Según su familia, la mujer estuvo la tarde del pasado lunes con una amiga, que la acompañó hasta el portal de su casa en Coria del Río sobre las 21.00 horas, manteniéndose unos minutos más frente a la vivienda «para asegurarse» de que Antonia accedía plenamente a la misma.

A partir de ahí, según la familia de esta mujer, quedó de relieve por contactos telefónicos que Antonia Salas había abandonado la vivienda, ya de noche; para caminar por la vía pública, tras lo cual «apagó el teléfono» móvil.

Su cadáver fue finalmente avistado antes de las 20,00 horas del miércoles en el tramo del río correspondiente al puente de la Señorita, siendo recuperado por los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla.