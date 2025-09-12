Suscríbete a
Santiponce convoca un Pleno tras el incendio provocado de Itálica

El Ayuntamiento debatirá «requerimientos de actuación frente a incendios y riesgos en entorno y aledaños del conjunto arqueológico» a cuenta del siniestro del 8 de agosto

El juzgado prohíbe al presunto pirómano de Camas volver a acercarse al municipio

La Guardia Civil investiga las causas del incendio de Itálica en Santiponce

El sector sur de Itálica tras el incendio
El sector sur de Itálica tras el incendio Francisco J. Olmo/Europa press

F.B.

El incendio declarado la tarde del 8 de agosto en Santiponce, que se extendió por el interior del sector sur del conjunto arqueológico de Itálica, donde descansan las ruinas de la antigua ciudad romana cuna del emperador Trajano y de la familia de Adriano ... y que aspira a la declaración de Patrimonio Mundial, va a tener reflejo político e institucional.

