Santiponce convoca un Pleno tras el incendio provocado de Itálica

El incendio declarado la tarde del 8 de agosto en Santiponce, que se extendió por el interior del sector sur del conjunto arqueológico de Itálica, donde descansan las ruinas de la antigua ciudad romana cuna del emperador Trajano y de la familia de Adriano ... y que aspira a la declaración de Patrimonio Mundial, va a tener reflejo político e institucional.

Aquel incendio, acontecido la misma jornada que las llamas amenazaban a la mezquita de Córdoba y tres días antes de que el fuego asediase al dolmen calcolítico de Matarrubilla en Valencina de la Concepción; alcanzó el contorno del 'Traianeum' o templo de Trajano y de la casa de Cañada Honda, caracterizada por su 'stibadium', un lecho semicircular de ladrillo y mortero destinado a la celebración de banquetes, que constituye un elemento arquitectónico de gran singularidad.

Empero, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil aseguraba que las llamas, surgidas en las inmediaciones de la calle Santo Domingo, perteneciente al casco urbano de Santiponce y que linda con el límite sur del conjunto arqueológico; no habrían llegado a afectar como tal a las principales ruinas del yacimiento, gestionado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Según el Instituto Armado, dos meses antes del incendio, el Seprona había solicitado a las autoridades un desbroce de este entorno a cuenta de los pastos que poblaban la zona, una tarea que habría sido acometida entonces, si bien el mencionado incendio, extinguido por los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y del Infoca, se habría nutrido principalmente de matorrales y hierbas secas.

No sobra recordar quizá que el incendio aconteció en la principal ola de calor del verano, prolongada durante 16 días y considerada el tercer peor episodio de temperaturas extremas de España desde 1975, aunque empatando con otras dos de 2022 y 2003.

De cualquier manera, la situación, unida a los incendios de la mezquita de Córdoba y del dolmen de Matarrubilla, puso el foco en la protección del rico patrimonio histórico andaluz ante la amenaza del fuego. Por cierto que a los pocos días del incendio de Itálica era detenido un hombre en Camas, por la presunta autoría de varios incendios intencionados declarados en dicha localidad aljarafeña que linda con Santiponce.

El debate va a estar de nuevo sobre el tapete, porque el Ayuntamiento de Santiponce ha convocado para el 15 de septiembre un pleno extraordinario, para abordar según el orden del día «requerimientos de actuación frente a incendios y riesgos en entorno y aledaños del conjunto arqueológico de Itálica», una iniciativa impulsada por Andalucía por Sí, único grupo de oposición.

Y es que ya los días posteriores al incidente, investigado por el Seprona de la Guardia Civil, el alcalde, Juan José Ortega, de IU, aseguraba que el Ayuntamiento llevaba «meses» avisando a la Junta de Andalucía «de los peligros del pasto seco» en el recinto arqueológico, mientras Andalucía por Sí, desde la oposición, le acusaba de «falta de mantenimiento y de medidas de prevención» en la zona.

Será en febrero de 2026, recordémoslo, cuando el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas en inglés) aborde la candidatura de Itálica a la declaración de Patrimonio de la Humanidad; al objeto de adoptar una decisión en la reunión de dicho organismo correspondiente a 2027.