El pleno de Coria del Río rechaza que el alcalde comparezca para responder por el museo japonés

El Ayuntamiento de Coria del Río ha celebrado este jueves el pleno extraordinario promovido por los grupos del PSOE, el PP y Adelante, así como el edil no adscrito escindido de Andalucía por Sí; en demanda de que el alcalde, el andalucista Modesto González, respondiese a las preguntas de los grupos sobre la propuesta de participación en la fundación sin ánimo de lucro Hasekura Tsunenaga, en memoria de quien encabezaba la Embajada Keicho de Japón en España, al quedar de relieve que uno de los participantes de la fundación para crear un museo japonés figura entre los acusados del caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción política y urbanística en Estepona.

Se trata, según indicaban a Europa Press fuentes del Ayuntamiento, gobernado por el andalucista Modesto González, de un «proyecto privado» cuyos promotores habían pedido la «participación del Ayuntamiento».

Pero a la hora de votar en el pleno la adhesión a dicho proyecto, finalmente fue decidido dejar el asunto sobre la mesa, habida cuenta de que una de las personas propuestas para conformar el patronato de la entidad, Daniel Delgado, figura entre los acusados del juicio que se celebra actualmente por el caso «Astapa» de presunta corrupción política y urbanística en Estepona.

Los políticos de la oposición le reprochan al alcalde que la grabación del pleno en el que se acordó dejar el asunto sobre la mesa fue retirada «a las pocas horas del canal de YouTube del Ayuntamiento, impidiendo el derecho a información de todos los corianos». El alcalde, de su lado, avisaba recientemente de los intentos de «reventar este proyecto importante para Coria, por motivos estrictamente electoralistas».

En ese sentido, el portavoz del PP, Andrés Parrado, ha leído toda una «batería» de preguntas, reclamando información sobre «cómo y dónde» conoció el primer edil a Daniel Delgado, cuántas veces se reunió con él, si conocía con antelación su situación judicial, la participación municipal en la redacción del proyecto o los motivos por los que fue retirado de Internet el vídeo del pleno en el que fue abordado por primera vez el asunto.

El edil de Adelante, Juan Antonio Bizcocho, ha avisado de que «fue un error» retirar el mencionado vídeo del pleno porque «genera dudas» sobre lo acontecido. Igualmente, ha alertado de que toda esta situación está «manchando la imagen» del Ayuntamiento de Coria, más aún por la falta de respuesta oficial y de manera pública.

No obstante, el Gobierno local andalucista ha esgrimido que reglamentariamente, el único punto del orden del día, correspondiente a la comparecencia del alcalde, había de ser sometido a votación. «Venimos a votar si el alcalde comparece o no. Si se comparece o no se comparece».

Ante ello, la oposición ha recriminado al primer edil que aproveche «un resquicio legal» para eludir su comparecencia cuando «lo sano era responder», según el edil de Adelante.

Frente a ello, Modesto González ha defendido que ha dado información del asunto en «dos o tres comisiones y juntas de portavoces» (fue convocada al menos una) y que «ante la primera duda» sobre el asunto, el mismo «quedó sobre la mesa» en el pleno y no fue formalizada la adhesión del Ayuntamiento al proyecto. Así, ha acusado a la oposición de «generar ruido y ensuciar la imagen» del Consistorio, siendo finalmente rechazado el único punto del orden del día al votar en contra el Gobierno local, que goza de mayoría.