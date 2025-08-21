Hallan restos arqueológicos en las obras de la SE-40 en Valencina

Aunque ha tardado, ya se aprecian los primeros trabajos previos a las obras como tal del tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Valencina de la Concepción y Salteras, en pleno sector norte de la comarca del Aljarafe, para conectar la ... carretera autonómica A-8077 con la autovía A-66 o de la Plata.

Estas obras fueron adjudicadas a mediados del pasado mes de marzo por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a las constructoras Azvi y Martín Casillas por 116,4 millones de euros IVA incluido, si bien no ha sido hasta hace pocos días cuando ha sido posible contemplar los primeros trabajos de campo en el entorno de la carretera A-8077, concretamente en el tramo de la citada vía que conecta los cascos urbanos de Valencina y Salteras.

Allí habrían comenzado ya las primeras tareas correspondientes a las cautelas arqueológicas del proyecto, destinado a la construcción de un tramo de autovía de 8,4 kilómetros de trazado, incluyendo un viaducto, seis pasos inferiores, cinco pasos superiores y otras estructuras de enlace.

De momento, y nada más empezar, estas cautelas dictadas por la Consejería de Cultura habrían deparado el pasado martes el hallazgo de unos vestigios arqueológicos, cuyo grado de importancia habrá de ser ahora valorado por la dirección de la obra.

Estos primeros trabajos en materia arqueológica, iniciados sin acto institucional oficial, se encuadran en un contexto en el que unas 779 hectáreas de los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán están protegidas con la figura de zona arqueológica, al atesorar numerosos vestigios del gran asentamiento humano que, con mayor o menor periodicidad, poblaba este entorno de la actual comarca del Aljarafe en la Edad del Cobre.

Sus máximos exponentes son los 'tholos' de La Pastora, Matarrubilla y de Montelirio, monumentos megalíticos enclavados en todos los casos en localizaciones no lejanas al trazado de la carretera autonómica A-8077.

En 2015, por cierto, las obras promovidas por la Diputación de Sevilla para la construcción de un nuevo tramo de carril bici entre Valencina y Castilleja de Guzmán supusieron el descubrimiento de tres nuevas tumbas de la Edad del Cobre, lo que obligó a introducir modificaciones en el proyecto, con un desplazamiento del recorrido de la vía ciclista.

Antecedentes relacionados

Recordemos también que en la primera década de los años 2000, la Junta de Andalucía planeó la duplicación de esta carretera para aliviar el tráfico en el sector norte de la comarca del Aljarafe, optando finalmente por una nueva carretera paralela a la línea ferroviaria Sevilla-Huelva, tras la controversia derivada de su posible impacto en el rico patrimonio histórico de la zona. El proyecto actual para la instalación de un carril reservado para autobuses públicos y vehículos de alta ocupación (Bus-VAO) junto a esta carretera tampoco ha estado exento de debate en este mismo sentido.

Ahora, con relación a este proyecto del tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Valencina y Salteras, en estas cautelas arqueológicas de nuevo en el entorno del trazado de la carretera A-8077 pesaría la documentación previa e incluso delimitación de yacimientos arqueológicos en la zona, pero asociados a la cronología romana.

Se trataría de vestigios ya documentados de explotaciones agropecuarias vinculadas a la antigua ciudad romana de Itálica, cuna del emperador Trajano y de la familia de Adriano, cuyas ruinas descansan en el actual término municipal de Santiponce, municipio que linda con Valencina.

Estos yacimiento de cronología romana se situarían en una zona bastante periférica del mencionado perímetro de 779 hectáreas de Valencina y Castilleja de Guzmán protegidas como zona arqueológica, cuya ampliación vienen reclamando por cierto los grupos conservacionistas y voces de la ciencia, para impedir casos como el proyecto de la empresa inmobiliaria Coliseum Real Estate; para levantar viviendas en los suelos del plan parcial número cuatro de Guzmán, justo junto al 'tholos' de Montelirio.

Los pliegos del contrato adjudicado a Azvi y Martín Casillas, claro está, incluyen la obligación de detener las obras en caso de aflorar un yacimiento no inventariado ni localizado en las prospecciones previas.

Los plazos de la SE-40

Se trata, en cualquier caso, de unas primeras actuaciones en el marco de este proyecto del tramo de la SE-40 entre Valencina y Salteras, a tener en cuenta porque son los primeros trabajos de campo después de que en 2019 finalizasen las obras del tramo entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas.

A día de hoy, la SE-40 cuenta con unos 38 kilómetros en servicio de un total de 77 planeados, décadas después de nacer la iniciativa, toda vez que el pasado mes de abril el Ministerio de Transportes licitaba el nuevo contrato de 101,3 millones de euros para las obras como tal del tramo de cuatro kilómetros destinado a conectar el enlace de la autovía A-49 en Espartinas, con Valencina y el trazado de la mencionada carretera autonómica A-8077.

En el caso del controvertido puente finalmente planteado en sustitución de los túneles inicialmente proyectados para el tramo de la autovía metropolitana comprendido entre Dos Hermanas y Palomares y Coria del Río, salvando el cauce del Guadalquivir; pesa el encargo del Ministerio de Transportes a la empresa pública Ineco, para la contratación de la redacción de los proyectos constructivos de dicho viaducto.

Esta encomienda directa a la empresa pública Ineco, tampoco sobra recordarlo, ha sido impugnada por vía judicial por las patronales del sector de la ingeniería.