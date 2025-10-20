La niebla provoca retenciones en la A-49 a la altura del Aljarafe sevillano

La niebla registrada este lunes por la mañana en el Aljarafe sevillano está provocando retenciones y circulación lenta en varios tramos de la autovía A-49, especialmente en sentido hacia Sevilla.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la visibilidad se ... encuentra reducida entre los kilómetros 3 y 10, entre los términos municipales de Castilleja de la Cuesta y Espartinas, debido a la meteorología adversa.

Además, se mantiene activa una retención por circulación irregular en el sentido decreciente de la kilometración, es decir, en dirección a Sevilla, desde el kilómetro 8 (Espartinas) hasta el 0 (Camas). El aviso se encuentra operativo desde las 07:09 horas de este lunes. Aunque la niebla no afecta directamente a Sevilla capital, sí está complicando los accesos desde los municipios del Aljarafe, una de las principales vías de entrada a la ciudad. La DGT recomienda extremar la precaución, mantener la distancia de seguridad y evitar el uso indebido de las luces antiniebla, recordando que su utilización solo está permitida cuando la visibilidad sea especialmente reducida.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión