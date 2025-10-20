Suscríbete a
La niebla provoca retenciones en la A-49 a la altura del Aljarafe sevillano

La baja visibilidad entre Espartinas y Castilleja de la Cuesta complica el tráfico en dirección a Sevilla desde primera hora de la mañana

Nuevas retenciones en la entrada de Sevilla por la A-49
Álvaro Gayán Queralt

La niebla registrada este lunes por la mañana en el Aljarafe sevillano está provocando retenciones y circulación lenta en varios tramos de la autovía A-49, especialmente en sentido hacia Sevilla.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la visibilidad se ... encuentra reducida entre los kilómetros 3 y 10, entre los términos municipales de Castilleja de la Cuesta y Espartinas, debido a la meteorología adversa.

