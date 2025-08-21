Muere una mujer en Alcalá de Guadaíra tras saltar desde su vivienda huyendo de las llamas de un incendio Su marido está herido de gravedad tras saltar también al vacío a cuenta del fuego

Una mujer ha fallecido la mañana de este jueves en Alcalá de Guadaíra al saltar al vacío desde un segundo piso junto a su marido, huyendo de las llamas que devoraban su vivienda. Su esposo, por su parte, ha resultado herido grave.

Como ha avanzado La Voz de Alcalá y han confirmado fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, los hechos han acontecido sobre las 11,30 horas de la mañana de este jueves.

El teléfono 112 ha gestionado casi una treintena de avisos por este suceso, respecto al cual los testigos indicaban que había un incendio en un segundo piso de la calle Arquitecto Aníbal González de Alcalá de Guadaíra.

Los testigos indicaban que dos personas habían intentado huir de las llamas saltando por las ventanas y estaban heridas. El centro coordinador activó de inmediato a los Bomberos de Diputación, a la Policía Nacional, a la Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha desplegado un hospital de campaña en la zona y ha enviado tres UVIS móviles.

Los bomberos desplazados al lugar han confirmado al 112 que una mujer ha fallecido tras precipitarse desde la segunda planta y un hombre, que según las mismas fuentes logró agarrarse al aparato de aire acondicionado, ha resultado herido y evacuado a un centro hospitalario.