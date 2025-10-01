Mairena del Aljarafe presenta una programación cultural con refuerzo a las raíces y las tradiciones locales Obras de teatro, festival de novela negra, feria del libro o el Festilivo, entre las propuestas del Ayuntamiento aljarafeño

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha presentado su programación cultural anual, una propuesta que «combina convivencia, identidad local y creadores de prestigio en una nueva temporada cultural que persigue consolidar a la localidad como una referencia cultural». Tal y como ha expresado el alcalde, Antonio Conde, se trata de «una programación abierta, que une y transforma sin perder las raíces«.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el acto de presentación se ha celebrado en la entrada principal del Parque Central, con la participación del alcalde y del delegado de Cultura y Fiestas, Sergio Toro, además de contar con la presencia de distintas personalidades del mundo de la cultura que participan en la programación.

Una propuesta que, en palabras de Conde, se basa en que la cultura «es la mejor medicina contra el odio y la intolerancia». De esta manera, desde el Ayuntamiento destacan que la nueva programación cultural «refuerza las raíces culturales y las tradiciones locales» con el Carnaval, el festival de flamenco Festlivo, el nuevo concurso de bandas Aires de Cuaresma y la Feria de Mairena.

A su vez, consolida a la ciudad «como referencia cultural y creativa en Andalucía con propuestas de primer nivel» como la Feria del Libro, Mairena Black y la propia Feria, que atraen «tanto a artistas de prestigio como a nuevos creadores».

El curso cultural arrancará en el Teatro Villa de Mairena, que ofrece una programación con obras para todos los gustos. En otoño, el primer encuentro será Halloween, a finales de octubre y principios de noviembre. En febrero llegarán el festival de novela negra Mairena Black y el Carnaval.

En marzo será el turno de Aires de Cuaresma y del Festival de Teatro Infantil y Juvenil Sopeao. El mes de abril traerá la Feria del Libro y el nuevo Pancho Rock, festival de homenaje al músico mairenero Pancho. Además, a finales de este mes o principios de mayo, el Market Fest combinará música y gastronomía local.

El mes de mayo dará paso al Festival de Flamenco Festlivo y, en junio, al Día del Orgullo. La temporada culminará con la Feria de Mairena, a finales de junio. Además, la programación se completa con iniciativas como Cultura de Calle, que lleva actividades a las plazas y barrios; la programación navideña; y Porzuna Viva.