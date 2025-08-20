El juzgado prohíbe al presunto pirómano de Camas volver a acercarse al municipio Le ha dejado en libertad provisional después de su detención a manos de la Policía

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos, ha acordado en la tarde de este miércoles la puesta en libertad provisional del varón detenido recientemente en Camas, por la presunta autoría intencionada de varios incendios.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juzgado ha dictado no obstante respecto a este hombre una orden de alejamiento con relación a la localidad de Camas, lugar de los hechos.

Inicialmente, se le investiga por un presunto delito de daños por incendios, algunos de ellos cerca de viviendas. Recientemente, y en Santiponce, municipio colindante con Camas, se registró un incendio que afectó al entorno del conjunto arqueológico de Itálica. En este caso, la Guardia Civil es la que está investigando las causas de este fuego.

