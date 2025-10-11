Itálica recrea la antigua Roma con boda, entierro, cerveza, vino y lupanar

La localidad de Santiponce celebra desde el próximo martes 14 de octubre al domingo día 19, una nueva edición, la quinta ya, de sus jornadas culturales, divulgativas y lúdicas Itálica Despierta, promovidas para difundir el legado de la antigua Roma que atesora este municipio ... sevillano que acoge el conjunto arqueológico de Itálica, donde descansan las ruinas de la antigua ciudad cuna del emperador Trajano y de la familia de Adriano.

Promovidas por la Asociación Amigos del Monasterio-Centuria Romana de Santiponce junto con el Ayuntamiento de la localidad y su oficina de turismo y con la colaboración de la Diputación provincial y la Junta de Andalucía, la programación de actividades cuenta con tres jornadas científicas el martes, miércoles y jueves de la nueva semana.

En estas tres jornadas, el espacio divulgativo Cotidiana Vitae de Santiponce acogerá diferentes conferencias sobre los últimos avances en las investigaciones científicas sobre el yacimiento arqueológico, conformado principalmente por la ampliación urbanística impulsada en la etapa del emperador Adriano (117-138), con raíces familiares en esta población y quien le concedió el rango de colonia.

Entre las ponencias figuran por ejemplo una de Rafael Hidalgo Prieto y Maite Velázquez Guerrero, de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), sobre nuevos datos de las casas de Itálica a partir de prospecciones geofísicas; el papel de Itálica como ciudad ceremonial por Fernando Lozano Gómez, de la Universidad de Sevilla; o la situación del expediente confeccionado para la candidatura del enclave a la declaración de Patrimonio Mundial, por parte de Juan Manuel Becerra García, jefe de Servicio de Protección del Patrimonio de la Junta de Andalucía.

Y es que a mediados de mayo de este año, el Consejo de Patrimonio Histórico de España aprobaba elevar en 2026 a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas en inglés) la candidatura de Itálica a la declaración de Patrimonio Mundial; para que sea abordada como propuesta de España en el comité de Patrimonio Mundial de 2027.

Al detalle, la candidatura de Itálica se basa en el rol de la ciudad como enclave especialmente diseñado para la celebración de grandes fastos y ceremonias; tras ser reorientada desde su enfoque inicial de este yacimiento como referente de la arquitectura y el urbanismo en la etapa del emperador Adriano.

Ya entre el viernes y el domingo, la programación del V Festival Itálica Despierta tiene previstas sus jornadas lúdicas, con visitas temáticas guiadas por especialistas, talleres didácticos, recreaciones históricas, performances o degustaciones de productos romanos, finalizando con el ya tradicional desfile romano por diferentes calles del municipio y por los espacios singulares del conjunto arqueológico.

Al detalle, la programación contempla recreaciones históricas de un entierro paleocristiano, una boda romana, un entrenamiento militar de legionarios, del funcionamiento de la guardia pretoriana y hasta de un lupanar; así como talleres de escritura latina, de los pasatiempos, del calendario romano, de lucernas o de estucos; visitas guiadas a espacios como el teatro, cuya construcción se remontaría al periodo de Trajano y con capacidad para 3.000 espectadores; una conferencia y cata sobre la cerveza en el Mediterráneo Antiguo; una actividad similar sobre el vino en la cultura romana y el tradicional desfile de cierre de la programación, con los grupos de recreación y la propia ciudadanía de Santiponce ataviada a la romana.

Toda una nueva ocasión para acercarse a la siempre apasionante cultura de la Antigua Roma, a la que tanto debe la sociedad moderna, con esta programación de actividades que figura al detalle en el siguiente enlace: https://pdfhost.io/es-ES/v/AGTv56Mfkm_PROGRAMACI%C3%93N_IT%C3%81LICA_DESPIERTA_2025?fbclid=IwY2xjawNW9cNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETAwc1NiZ0dWRXdnNVA4ZjBwAR6Liw8Yvtk9Q3emNLvR-yWLrKLjnTnP_qfRozRp4l_lM87Ds7FNBBvUCAOdgQ_aem_-BWLEBF1oEIKG0oRH1yKxA