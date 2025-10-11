Itálica recrea la antigua Roma con boda, entierro, cerveza, vino y lupanar

Suscríbete a
Las V jornadas divulgativas Itálica Despierta incluyen recreaciones históricas, talleres, degustaciones y visitas guiadas a este enclave que aspira al Patrimonio Mundial

Desfile romano del festival Itálica Despierta
Fernando Barroso Vargas

La localidad de Santiponce celebra desde el próximo martes 14 de octubre al domingo día 19, una nueva edición, la quinta ya, de sus jornadas culturales, divulgativas y lúdicas Itálica Despierta, promovidas para difundir el legado de la antigua Roma que atesora este municipio ... sevillano que acoge el conjunto arqueológico de Itálica, donde descansan las ruinas de la antigua ciudad cuna del emperador Trajano y de la familia de Adriano.

Descarga la app