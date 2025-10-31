Suscríbete a
Investigan al presidente del PP de Mairena del Aljarafe por uso ilegal de fondos del grupo municipal en bares

La Guardia Civil concluye en un atestado que Vicente Agenjo llegó a pagar más de 40.000 euros en restaurantes durante ocho años con la tarjeta bancaria de una cuenta a la que sólo tenía acceso él

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla cita a declarar la próxima semana a este dirigente del PP local y a su mujer

Vicente Agenjo, en una imagen de archivo
Vicente Agenjo, en una imagen de archivo
Jesús Díaz

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado a declarar la próxima semana a Vicente Agenjo, presidente del PP de Mairena del Aljarafe, como investigado por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos. Según la ... Guardia Civil, este dirigente popular presuntamente usó ilegalmente parte de los fondos que este Ayuntamiento aljarafeño destinaba al grupo municipal para pagar en bares y restaurantes, más de 40.000 euros en los años investigados, que van desde 2016 hasta junio de 2023. Además, los investigadores ponen el foco en las extracciones bancarias que realizó con la tarjeta de la cuenta del grupo municipal, a la que sólo tenía acceso él.

