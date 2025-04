El increíble despiste de un joven al volver de fiesta: «Me bajé ciego perdido y me puse a andar»

Cuando sales de fiesta con amigos y te tomas unas copas de más es probable que haya momentos de la noche que no recuerdes a la mañana siguiente. Sin embargo, hay gente que se supera a sí mismo y que acumula un cóctel de alcohol y despiste que le hace vivir situaciones fuera de lo común.

Una de estas situaciones la vivió un joven cuyo audio explicando lo vivido durante una noche de fiesta se ha hecho viral gracias a que @rancio lo compartió en su cuenta calificándolo como «el mejor audio de 2023».

En el archivo sonoro este joven de identidad desconocida, este héroe sin capa para muchos de los que escucharon su peripecia, o inconsciente para otros, arranca dirigiéndose a su amigo 'cabesa' de la siguiente manera: «son las 9:21 minutos de la mañana. Estoy ahora mismo en Espartinas. Acabo de llamar a un taxi. Se me ha complicado la mañana. Cogí un Cabify, que no sé dónde me dejo. Me dijo: 'bájate que tú vives aquí'. Me bajé ciego perdido y me puse a andar».

Para mí, MEJOR AUDIO DE 2023 YA pic.twitter.com/IjWN4cGKbo — Rancio (@rancio) September 14, 2023

Con la gracia de alguien que no estaba 100 de sus facultades por la merma alcohólica, el joven sigue hablando y señala que «la confianza en mí es ciega», pero que se puso a «a andar y a andar, me he metido en un campo y ya digo, vamos a ver… he llegado a Espartinas andando». Sigue el chaval comentando que estaba «esperando un taxi para que me lleve a Tomares», para terminar su exposición con un épico y reflexivo «la vida conmigo no tiene ningún sentido».

Desde donde le dejó el taxi hasta donde se dio cuenta de que estaba en Espartinas y su hogar le quedaba lejos transcurrieron más de cinco kilómetros y más de una hora de caminata. El final feliz es que, a pesar de la carga en las piernas (y la de alcohol en sangre), pudo acabar durmiendo en su cama.

