Un incendio de pastos junto al tramo de la A-66 por el Aljarafe dificulta el tráfico pero sin causar atascos Los bomberos han sofocado las llamas tras movilizar dotaciones de tres parques

El tramo de la autovía A-66 correspondiente a la comarca del Aljarafe se ha visto afectado la tarde de este jueves por un incendio de pastos y otros tipos de vegetación declarado junto al trazado de dicha vía, extremo que ha dificultado la circulación, aunque sin llegar a ocasionar retenciones como tal.

Según han informado los Bomberos del Aljarafe, el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía y el Centro de Gestión del Tráfico en Andalucía Occidental, se trataría de un incendio con varios focos salpicados entre los puntos kilométricos 804, 808 y 809 de la A-66, en los términos municipales de Santiponce y Salteras.

Ante las llamas, detectadas pasadas las 16,20 horas, han sido movilizadas dotaciones de los parques de bomberos de Santiponce, Mairena del Aljarafe y La Rinconada, que al filo de las 20,00 horas habrían sofocado ya el fuego.

El incendio ha reducido la visibilidad en dicho tramo de la autovía A-66, aunque sin generar atascos como tal, de manera que pasadas las 19,30 horas la circulación era plenamente fluida.

