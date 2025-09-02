Al fondo junto a la rampa, la narcolancha atracada por la Guardia Civil en Puerto Gelves

La Guardia Civil atraca una narcolancha en Puerto Gelves La pasada semana tuvo lugar una persecución de los agentes a una embarcación de este tipo que pasó por delante de la zona portuaria

La Guardia Civil ha atracado una narcolancha en Puerto Gelves este martes a mediodía. Esto sucede tan sólo una semana después de que por este mismo punto se produjera una persecución por otra embarcación de esta naturaleza y el patrullero de la Guardia Civil.

Sobre las 14 horas, un agente ha remontado el río sobre una narcolancha en dirección el área portuaria de la localidad del Aljarafe. A pocos metros de él, navegaba el patrullero de la Guardia Civil con varios miembros del cuerpo pendientes de que su compañero fuera capaz de maniobrar y entrar en Puerto Gelves.

El patrullero ha atracado antes que la narcolancha la cual se ha aproximado a este para que otro agente embarcara. Posteriormente los dos agentes han procedido a dejarla junto a la rampa del fondo de la zona de amarre, pasando los pantalanes.

Según ha podido saber este periódico el pasado 27 de agosto sobre las 18 horas una narcolancha avanzó por el río a gran velocidad pasando por delante de Puerto Gelves y seguida por el patrullero de la Guardia Civil. Las olas provocadas por la persecución casi hicieron subir a los barcos atracados a la cima del pantalán. Media hora después, los agentes volvieron a pasar por el mismo punto aguas abajo.