Desprendimiento de materiales en el dolmen de Matarrubilla en Valencina La situación de la construcción megalítica está en el foco tras el incendio de su entorno el pasado mes de agosto

El lamentable incendio declarado el pasado 11 de agosto en las proximidades del dolmen de Matarrubilla, enclavado en Valencina de la Concepción, legado de la Edad del Cobre y descubierto en 1917, puso de relieve el estado de esta construcción megalítica, afectada además por desprendimientos en su galería.

Así lo atestiguan unas recientes imágenes recogidas por ABC, que reflejan vistosos desprendimientos de materiales en una de las paredes de la galería del 'tholos' calcolítico, que cuenta con una longitud de unos 32 metros y fue construida con paredes de mampuestos de piedra y capas de arcilla cubiertas de losas de piedra caliza.

La Consejería de Cultura, responsable de la gestión de este enclave, señala al respecto que sus técnicos han inspeccionado el corredor, considerando que los desperfectos no revisten de gravedad patrimonial y preparando una actuación de reparación.

La envergadura del desprendimiento es tal, que en las imágenes quedan a la vista las raíces de uno de los olivos que pueblan el entorno inmediato del túmulo que cubre el corredor y la cámara funeraria del megalito, caracterizada por una singular pileta de grandes dimensiones.

Según una reciente investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y expertos de diversas universidades como la de Sevilla, esta excepcional pileta habría sido tallada a partir de un bloque pétreo de roca denominada cataclasita yesífera, extraído en el actual término municipal de Las Cabezas de San Juan y transportado en «barco o balsa» por el golfo marino que entonces cubría lo que ahora se conoce como comarca del Bajo Guadalquivir, hasta su depósito en su lugar como parte de un monumento previo al propio 'tholos'.

El incendio de agosto

La situación del corredor sería ya previa al mencionado incendio, cuyas llamas alcanzaron el entorno inmediato de la propia puerta moderna de acceso a la galería de esta construcción megalítica.

Al detalle, pocos minutos después de las 18,00 horas del pasado 11 de agosto, en plena ola de calor, varias personas alertaban vía llamada telefónica de un incendio declarado en el entorno de un camino rural próximo al dolmen calcolítico de Matarrubilla, ubicado dentro de una finca de propiedad privada y de gestión autonómica.

Esta construcción megalítica, junto con las de La Pastora y de Montelirio, constituye uno de los máximos exponentes de la zona arqueológica declarada respecto a más de 779 hectáreas de los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, huella del asentamiento humano que poblaba este entorno de la actual comarca del Aljarafe en la Edad del Cobre.

Ante las citadas llamas, según el 112, fueron alertados los bomberos del Consorcio Provincial, movilizando dotaciones de los parques de Santiponce, Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor; el dispositivo contra los incendios forestales de la Comunidad de Andalucía (Infoca), la Guardia Civil y la Policía Local de Valencina.

El caso de Itálica

Este incendio en el entorno del 'tholos' calcolítico de Matarrubilla sucedía por cierto apenas tres días después de que las llamas calcinasen una importante superficie de pastos y arbolado del sector sur del conjunto arqueológico de Itálica, localizado en Santiponce, municipio que comparte lindes precisamente con Valencina.

En el citado recinto arqueológico, que guarda las ruinas de la antigua ciudad romana cuna del emperador Trajano y de la familia de su sucesor, Adriano; el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga el origen del fuego, que no alcanzó como tal a los principales activos patrimoniales del yacimiento.

Pero las llamas sí llegaron hasta el contorno de los vestigios del templo de Trajano y de la casa bautizada como de Cañada Honda, caracterizada por su «stibadium», un lecho semicircular de ladrillo y mortero destinado a la celebración de banquetes, que constituye un elemento arquitectónico de especial singularidad en el legado de la antigua Hispania romana.