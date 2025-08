Espartinas cambia el uso del antiguo burdel a alojamiento protegido ante la inquietud vecinal

El gobierno local de Espartinas decidió iniciar de forma unilateral en septiembre de 2024 el trámite para expropiar el antiguo prostíbulo Club Boss del mencionado pueblo sevillano «para uso municipal», aunque meses más tarde de que se plantara el germen de aquella gestión aún no ... quedaba del todo detallado cuáles serían los fines específicos a los que estaría destinado dicho inmueble tras ver la fuerte polémica que se mantiene en el tiempo acerca de la posibilidad de que dicha construcción pudiese servir el día de mañana de centro de acogida para los inmigrantes que a principios de dicho mes del año pasado comenzaron a llegar a Alcalá de Guadaíra en medio de una intensa crisis migratoria a nivel nacional.

Pese a los esfuerzos en desmentir la llegada de dichas personas, la alcaldesa Cristina Los Arcos fue quien encabezó junto a su equipo de gobierno el inicio del expediente de expropiación de lo que hoy, según le cuenta la propiedad del inmueble a los vecinos, no es más que el proyecto tras ser vendido el burdel de un hotel, que constaba de unas cien habitaciones, y que ha sido readquirido por una empresa catalana cuya explotación no estaba del todo clara hasta ayer. Ayer tuvo lugar una reunión entre una docena de representantes vecinales y la propia alcaldesa, además del gerente Miguel Ángel Millán y Filomeno Carmona, concejal de Obras, quien al igual que otros tres funcionarios y otros dos concejales —José Rodríguez, de Medio Ambiente, y Juan Luis Núñez de Fez, de Urbanismo y Hacienda—, está siendo investigado por un juzgado en Sanlúcar la Mayor por presuntas irregularidades en medio centenar de contrataciones públicas. En dicha reunión el concejal de Obras, cuyo hermano también está siendo investigado, admitió errores en la redacción del PGOM, cuyo avance acaba de ser publicado, pero nada indicó acerca de cómo está transcurriendo la gestión de la expropiación del edificio.

Resulta clave para comprender todo el contexto una reunión mantenida en septiembre de 2024 con la presencia de casi un centenar de vecinos, Los Arcos les animó a todos a desistir en la creencia de que ningún inmigrante iba a llegar a Espartinas ni a corto ni a largo plazo como sí había ocurrido en otros municipios de la provincia, pero no hubo comentario alguno acerca de que justo al día siguiente el equipo de gobierno que la socialista lidera iba a iniciar por su cuenta y sin el favor de los vecinos el expediente de expropiación, cuyo estado a día de hoy no ha quedado confirmado por la primera edil. Los Arcos sorprendió a los vecinos al no contarles absolutamente nada acerca de que sus planes pasaban por incluir dicha modificación y de forma inmediata, algo que atañe al Olivar de Loreto, que es la zona en cuestión. El desencanto fue unánime entre los vecinos al ver al día siguiente cómo la alcaldesa había ocultado por motu proprio en la reunión toda información relativa a ese procedimiento.

Casi un año después de aquella reunión, y a la vista de que vuelve a haber movimiento en lo que se cree es un hotel justo en el sitio en el que estaba dicho prostíbulo, los vecinos habían vuelto a llamar a las puertas de la alcaldía, y la sorpresa les ha llegado en forma de modificación del Plan General de Ordenación Municipal de Espartinas, ya que la intención el fin de renombrar dicho espacio como un «alojamiento protegido» había levantado todas las suspicacias de algunos vecinos que aún hoy siguen desconfiando sobre cualquier tipo de maniobra por parte del gobierno socialista en cuanto a la posibilidad de que o bien lleguen inmigrantes a Espartinas o se le dé otro uso distinto al que ahora se señala, que es el de la realización de una serie de estudios con cocinas para jóvenes de entre 18 y 35 años, lo que hoy se conoce como coliving, donde se exigirá que quienes quieran acceder a alguna plaza de larga duración, con límite entre dos y tres años, lleven empadronados en Espartinas al menos tres años.

Avance del Plan General de Ordenación Municipal de Espartinas Ayuntamiento de Espartinas

Suelo dedicado a alojamiento protegido, entendido «como el destinado a colectivos específicos, incluidos los temporeros»

En el documento inicial estratégico del PGOM, en su fase III, y en lo que incumbe a este caso, queda expresado en su página 24 que se efectuará una intervención «para obtención de suelos destinados a implantación de equipamiento comunitario básico dedicado a alojamiento protegido, en parcela edificada aledaña a la Carretera de Umbrete A-8059». Si se acude al documento de avance, cuya página es la 74, la explicación es algo más confusa: «Intervención para obtención de suelos destinados a implantación de equipamiento comunitario básico dedicado a alojamiento protegido, entendido como el destinado a colectivos específicos, incluidos los temporeros, en parcela edificada aledaña a la Carretera de Umbrete A-8059, por motivos de compatibilidad tipológica de la edificación existente y de las condiciones de comunicación viaria que presenta», se desgrana.

Por último, y todo en base a uno de los informes de uno de los vecinos que compone el frente vecinal que investiga cada paso dado por el gobierno local, en dicho PGOM se incluye la siguiente finalidad en la página 841 con la denominación AU-03 Olivar de Loreto: «La finalidad es la obtención de suelos destinados a implantación de equipamiento comunitario básico dedicado a alojamiento protegido, en parcela aledaña a la Carretera de Umbrete A-8059». Lamentan en ese sentido los vecinos de la localidad aljarafeña que desde que ha sido aprobado ese primer avance del PGOM, con los votos a favor de PSOE y Con Andalucía, el voto en contra del PP y la abstención de VOX, desde el pasado 28 de julio cuentan con un plazo de 45 días para que cualquier persona física o jurídica pueda presentar cuantas alegaciones consideren.