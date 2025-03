Eduardo Barrero, el 'Poli Paco' de Mairena: «El mayor premio que un trabajador pueda obtener es el cariño de la gente»

Francisco Eduardo Barrero es poco conocido más allá de su entorno cercano. Sin embargo, si hablamos del 'Poli Paco', centenares de familias de Andalucía reaccionarán positivamente a su figura. Este policía local de Mairena del Aljarafe se ha ganado el cariño y ... el reconocimiento de sus vecinos por su labor educativa en los colegios donde acude a enseñar a los niños a caminar por la jungla del asfalto. Conocido a nivel regional gracias a sus apariciones mediáticas, ha recibido ya varios premios por su iniciativa en la que enseña y entretiene a los más pequeños con su el peculiar muñeco Paco, también policía como él. Recientemente ha recibido la Medalla Nacional al Mérito Profesional de las Policías Locales de toda España, que otorga Unijepol, un premio que le reconocen sus propios compañeros y que se suma a otros muchos reconocimientos de compañeros y asociaciones de educación vial. También es miembro fundador y activista de la asociación (Teavial) Trastorno del Espectro Autista y Educación Vial, conocida por la implantación en los pasos de peatones de una secuencia de pictogramas que ya se puede ver en una decena de países.

-¿Qué supone para usted este nuevo reconocimiento?

-Hombre, pues la verdad es que es una ilusión muy grande que tus propios compañeros reconozcan una trayectoria, porque este premio lo que reconoce es una trayectoria de más de 20 años trabajando en esto, lo que hace que sea un reconocimiento que viene no sólo por algo puntual, sino por lo que vienes desarrollando desde hace años.

-Ya le paran por la calle en cualquier lado ¿no?

-Pues mire, el año pasado estuve en un colegio de Isla Cristina en unas actividades y, nada más entrar en el colegio, una de las profesoras me dice «tú has salido en Gente Maravillosa (programa de Canal Sur)», que es una cosa que no tiene nada que ver con mi trabajo diario, pero aun así me reconoció. También en Priego de Córdoba estuve en un acto de la policía y una de las concejalas vino a preguntarme si era policía, ya que no iba de uniforme, y lógicamente le dije que sí. También me había visto en la tele con el muñeco (Poli Paco).

-Debe ser otra recompensa al trabajo que realiza.

-La verdad es que te hace ilusión que te reconozcan por tu trabajo y que todos los comentarios que se vierten en las redes sociales cuando se ha publicado esta noticia del premio han sido comentarios siempre en positivo. Además de gente del norte de España, del sur, de las Islas Baleares, de las Canarias… es impresionante. La verdad es que a mí eso es lo que me emociona, ese es el premio, el cariño de tanta gente.

Una labor educativa fundamental Arriba, Eduardo camina junto al alcalde de Mairena del Aljarafe en un acto en un colegio de la localidad. Abajo, a la izquierda, el 'Poli Paco', en una charla a unos niños en otro centro. A su lado, Eduardo, con uniforme de representación de la Policía Local.

-Eso lucha un poco contra la imagen de la policía como cuerpo punitivo. Casi como el enemigo que sólo pretende sancionar.

-Es que, precisamente, la labor que yo hago es una labor más amable, más cercana al ciudadano. Es totalmente diferente a una labor en la que, claro, a nadie le gusta que lo paren ni lo multen porque no lleva el cinturón, por ejemplo. Eso no le gusta a nadie. Pero claro, las cosas que yo hago tan cercanas al ciudadano, a los niños, a las personas mayores con las que también trabajo, esa es una cara mucho más amable.

-Trabajar con niños es muy agradecido.

-Totalmente. Son súper agradecidos. Tengo la gran suerte de trabajar en algo que me encanta y me apasiona y para mí eso no es trabajo ni nada. A esto se le dedican muchas horas al día, tanto en la parte presencial como en preparar las clases. Pero de verdad que es una cosa súper gratificante cuando te ven los chicos por la calle y te saludan, o cuando los has visto más pequeños y ahora son ya mayores. Ellos me ven de paisano o me ven de uniforme y para ellos soy Paco, no soy Eduardo, soy Paco, el muñeco que llevo conmigo. Y en cualquier lado que me reconozcan, me rodean, me abrazan… Ese es el mayor premio que cualquier trabajador pueda llevar.

-Tendrá anécdotas para regalar.

-Mire, yo trabajo también con personas con discapacidad intelectual, y eso de cruzártelas por la calle y que te den un abrazo… O una abuela a la que fui darle una charla en su centro y pedirme una foto para enseñársela a su nieto.

«Un póster del 'Poli Paco' ayudó a un niño a superar un duro cambio; me lo dijeron y se me cayeron dos lagrimones»

-Y hace poco en Mairena ocurrió algo que le marcó.

-Me encontré una familia de aquí cuando estaba desayunando. Tienen un hijo con discapacidad intelectual, que están en el período escolar hasta los 21 años, cuando ya pasan a centros ocupacionales. Me contaba esta familia que le estaba costando al niño adaptarse al cambio, ya sabe, son monitores nuevos, centro nuevo… es complicado para ellos. Pues al entrar en el centro vio un póster del Poli Paco allí en el centro y me reconoció, y desde entonces cambió la actitud a mejor. Se me cayeron dos lagrimones.

-Usted enseña y da charlas a los niños sobre formación vial ¿no cree que a veces la necesitan más los padres que los niños?

-Totalmente cierto. Los padres algunas veces parece que desaprenden lo que les enseñamos en el cole. Por eso cuando acabamos nuestras charlas en los colegios le decimos a los niños que son nuestros aliados para la seguridad vial, y que son ellos los que tienen que vigilar que papá o mamá no coja el móvil cuando va conduciendo, que se ponga el cinturón, lo típico. Los niños aprenden del ejemplo que les estamos dando.

-¿Qué más proyectos tiene en mente?

-Pues mire, aprovecho la oportunidad para decirle que vamos a organizar una actividad muy chula en Mairena del Aljarafe dentro de unos días. Vamos a reunir a 26 aulas de colegios del Aljarafe, de un total de 15 municipios para organizar unas actividades para chavales con discapacidad. Eso no se ha hecho nunca en ningún sitio.

-Desde luego, hace una labor que merece ser premiada.

-Bueno, el mejor premio, como le decía, es el cariño que recibo.