Detenido en Castilleja de la Cuesta tras acometer contra los agentes por el decomiso de su moto sin seguro La Policía Local intervino el ciclomotor del encartado tras «varios avisos vecinales»

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta ha detenido a un joven, después de que el mismo acometiese contra agentes del cuerpo por la intervención de su ciclomotor a cuenta de una infracción.

Según ha informado la Policía Local alixeña, los agentes intervinieron un ciclomotor en la localidad aljarafeña «tras varios avisos vecinales«, tratándose de un vehículo que carecía del seguro obligatorio.

Como consecuencia de ello, el joven responsable de dicho vehículo se habría personado en las dependencias policiales, mostrando una actitud «agresiva» ante los agentes y «acometiendo contra» ellos.

Dado el caso, los funcionarios de la Policía Local de Castilleja le han detenido como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad.