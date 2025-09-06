Coria del Río urge a iniciar la variante de La Puebla sin esperar a la SE-40

El demandado proyecto de construcción de una variante o circunvalación de la carretera autonómica A-8058 para desviar el tráfico de la misma del casco urbano de La Puebla del Río, cuya comunidad demanda intensamente esta actuación; vuelve al tapete público y político.

Ha ... sido durante el reciente pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Coria, limítrofe con La Puebla, que el jueves de esta semana abordaba una propuesta de la Alcaldía, ostentada por el andalucista Modesto González, fruto de una iniciativa promovida por la plataforma ciudadana Circunvalación Ya.

Y es que según el Ayuntamiento de La Puebla del Río, ya en 2008 se calculaba «un tráfico de 14.000 pasos de vehículos al día por una avenida que divide en dos al casco urbano y en cuyos márgenes se encuentran al menos tres de los cuatro centros educativos de Primaria y Secundaria de la localidad, mientras que uno de ellos tiene un edificio a cada lado» de la carretera.

La moción, a grandes rasgos, reclama al Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno que «desarrolle urgentemente el proyecto de la circunvalación de La Puebla del Río» y que el mismo figure en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía, bajo la premisa de que se trata de una reivindicación con más de 40 años de historia, cuya materialización supondrá «un impulso significativo para el desarrollo económico y social» de Coria y del conjunto de su comarca.

Al respecto, el portavoz del Gobierno local de Andalucía por Sí, José Antonio Sánchez, avisaba en el pleno de que este proyecto ya figuraba en las normas urbanísticas subsidiarias aprobadas por el Ayuntamiento de La Puebla del Río en 1982, con lo que «lleva más de 40 años durmiendo el sueño de los justos, igual que la SE-40», la ronda metropolitana de Sevilla, con 38 kilómetros en servicio de un total de 77 tras tantos años desde su diseño.

En ese sentido, el edil andalucista lamentaba que en una reciente respuesta parlamentaria, la Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, la popular Rocío Díaz, manifestase respecto al proyecto de la circunvalación de La Puebla del Río que «tras su fase de supervisión, se encuentra condicionado por el diseño de las soluciones técnicas definitivas tanto del viaducto que permitirá el cruce de la SE-40 sobre el río Guadalquivir, como de los enlaces con las poblaciones del entorno, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene que desarrollar».

El concejal andalucista recordaba que meses antes, la misma consejera aseguraba que el citado proyecto estaba aún en fase de «redacción», lamentando que este proyecto tan reivindicado «esté a expensas de la SE-40» mientras «hay atascos todos los días» y recelando de que ese sea el verdadero motivo de que el asunto siga en espera de avances.

El portavoz del PP, Andrés Parrado, defendía la mencionada contestación de la consejera de Fomento, insistiendo en que la circunvalación de La Puebla está «condicionada» al diseño del viaducto de la SE-40 y sus enlaces, con lo que propuso una enmienda de sustitución a la moción, en demanda de ceñir la reivindicación de la variante al momento en el que se conozcan los detalles del nuevo proyecto del paso sur de la SE-40 sobre el río.

El portavoz del PSOE, David Díaz, consideraba de su lado «erróneo posponer» el proyecto de la circunvalación de La Puebla por la situación de la SE-40, defendiendo que la iniciativa «reducirá los cuellos de botella».

En la votación, la propuesta de Alcaldía fue aprobada con todos los votos a favor salvo los del PP, que se opuso, después de que el Gobierno local andalucista tumbase su enmienda.

Finalmente, el alcalde destacaba el «acuerdo político» alcanzado entre los gobiernos locales de La Puebla y Coria del Río, junto con Isla Mayor, «para defender esta variante y la agilización del tráfico» en las tres localidades.