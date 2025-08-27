Suscríbete a
Comienza en septiembre la rehabilitación de 304 pisos de la «esquina del gato» de San Juan

Incluye la renovación de las instalaciones eléctricas en pleno debate sobre los cortes de luz por el fraude energético

Cartel del inicio de obras en una de las fachadas de los bloques
Cartel del inicio de obras en una de las fachadas de los bloques

F.B.

Las obras del proyecto de rehabilitación de 304 viviendas del barrio desfavorecido de Santa Isabel de San Juan de Aznalfarache, la popularmente conocida como «esquina del gato», comenzarán en septiembre. De hecho, en las fachadas de los bloques objeto de intervención ya lucen los correspondientes ... carteles de información sobre esta importante actuación subvencionada con casi 5,8 millones de euros de fondos europeos, para la mejora de un entorno urbano cuyas viviendas datan de 1959 y están marcadas por carencias de habitabilidad.

