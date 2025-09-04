Unos cohetes y fuegos artificiales provocan un incendio junto a la A-49 entre Castilleja, Tomares y Camas

Incendio ocurrido en la medianoche de este jueves en la A-49 entre Camas, Tomares y Castilleja de la Cuesta

Un incendio declarado en la medianoche del miércoles al jueves junto a la autovía A-49, en el tramo comprendido entre Castilleja de la Cuesta, Tomares y Camas, fue provocado por el lanzamiento de cohetes y fuegos artificiales, según han confirmado fuentes oficiales tras los testimonios recabados en la zona.

El fuego se originó en una zona de pasto y arboleda próxima a la calle Andalucía y Coca de la Piñera, en la conocida cuesta del Caracol, a unos 300 metros del Mirador de Camas.

Vecinos del Aljarafe alertaron de un fuerte olor a quemado y de la presencia de humo, perceptible incluso en barrios de Sevilla capital como Los Remedios y Triana.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Policía Nacional y Guardia Civil, que lograron controlar y extinguir las llamas. La intervención concluyó con la circulación restablecida en la autovía, aunque permanecen algunos rescoldos humeantes que podrían prolongarse durante las próximas horas.