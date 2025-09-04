Unos cohetes y fuegos artificiales provocan un incendio junto a la A-49 entre Castilleja, Tomares y Camas
Las llamas, declaradas cerca de la medianoche en la cuesta del Caracol, fueron extinguidas por bomberos con apoyo policial tras extender humo y olor a quemado hasta Sevilla capital
Un incendio declarado en la medianoche del miércoles al jueves junto a la autovía A-49, en el tramo comprendido entre Castilleja de la Cuesta, Tomares y Camas, fue provocado por el lanzamiento de cohetes y fuegos artificiales, según han confirmado fuentes oficiales tras los testimonios recabados en la zona.
El fuego se originó en una zona de pasto y arboleda próxima a la calle Andalucía y Coca de la Piñera, en la conocida cuesta del Caracol, a unos 300 metros del Mirador de Camas.
Vecinos del Aljarafe alertaron de un fuerte olor a quemado y de la presencia de humo, perceptible incluso en barrios de Sevilla capital como Los Remedios y Triana.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Policía Nacional y Guardia Civil, que lograron controlar y extinguir las llamas. La intervención concluyó con la circulación restablecida en la autovía, aunque permanecen algunos rescoldos humeantes que podrían prolongarse durante las próximas horas.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete