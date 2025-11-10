Un coche se pone en marcha solo y acaba atrapando a su dueño en Castilleja de la Cuesta

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta y otros servicios de emergencia han tenido que actuar este domingo ante un accidente aparatoso y curioso porque un coche se puso en marcha solo en un enclave del municipio y acabó atrapando a su dueño, el ... cual tuvo que acudir al hospital de San Juan de Dios del Aljarafe.

En las imágenes proporcionadas por los agentes de Castilleja de la Cuesta, se puede ver el estado en el que quedó el vehículo en la zona de Nueva Sevilla. Asimismo, se observa cómo los trabajadores del servicio de limpieza actúan en la calle después del suceso. Cabe recordar que la Dirección General de Tráfico recuerda siempre que hay que parar al completo el coche para que no sucedan este tipo de accidentes.

Por otro lado, se recomienda siempre que si el conductor o los ocupantes se bajan del coche, hay que poner el freno de mano para que quede completamente inmovilizado el vehículo y no suceda el hecho de Castilleja de la Cuesta de este domingo.

Intervenimos junto con servicios sanitarios en aparatoso accidente, donde vehículo es accionado por error, atrapando a su propietario con columna y finalmente, chocando contra turismo estacionado.

Por otro lado, el balance del fin de semana en Andalucía de la Dirección General de Tráfico es que ha habido un muerto por accidente de tráfico entre las 15:00 horas del viernes 7 de noviembre y las 20:00 horas de este domingo día 9.

Sólo se ha registrado un solo siniestro en las carreteras andaluzas, el cual ha tenido lugar este pasado viernes a las 23:50 horas en el kilómetro 2,400 de la autovía A-437, a su paso por la provincia de Córdoba. Según apunta el balance de la DGT, este accidente de tráfico se saldó con un fallecido y un herido leve por «atropello a peatón aislado o en grupo», donde estuvo implicado una motocicleta.