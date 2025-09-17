Cartel por la desaparición de la vecina de Coria del Río

Buscan a una vecina de Coria desaparecida tras salir a la calle el lunes por la noche Padece problemas de salud mental y su familia apela a la colaboración ciudadana para localizarla

Una mujer de 65 años de edad y vecina de la localidad sevillana de Coria del Río está en paradero desconocido desde la noche del pasado lunes, cuando habría salido a caminar sola.

Como han relatado a ABC una hija y un nieto de esta mujer, Antonia Salas Gómez padece problemas de salud mental, a cuenta de los cuales fue hospitalizada hace unas semanas. En ese marco, la mujer estuvo la tarde del pasado lunes con una amiga, que la acompañó hasta el portal de su casa sobre las 21.00 horas, manteniéndose unos minutos más frente a la vivienda «para asegurarse» de que Antonia accedía plenamente a la misma.

A partir de ahí, según la familia de esta mujer, quedó de relieve por contactos telefónicos que Antonia Salas había abandonado la vivienda, ya de noche; para caminar por la vía pública, tras lo cual «apagó el teléfono» móvil sin que su familia haya vuelto a saber de su paradero.

La familia de Antonia Salas ha denunciado ante la Policía Nacional la desaparición de la mujer, señalando unas imágenes de videocámara recabadas por los agentes según las cuales esta persona habría bajado de un autobús público en la parada de metro de San Juan Bajo, en San Juan de Aznalfarache.

Antonia Salas Gómez necesita medicación por sus problemas de salud mental, según su familia, que ha apelado a la colaboración ciudadana para su localización, señalando que ya han sido acometidas batidas en la zona del río Guadalquivir en busca de esta mujer.