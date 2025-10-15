¿Por qué Bollullos de la Mitación se llama así?

Después de pasar la primera línea de municipios del Aljarafe, hay otras poblaciones entre las que se encuentra Bollullos de la Mitación, cuyo origen se remonta a la época de los turdetanos. Hay investigaciones que apuntan que la palabra 'Bollullos' significa 'torre pequeña' mientras ... que 'la mitación' se trataría de un población que funcionaría como cabeza de varias aldeas.

'La mitación' comprende varias aldeas de la comarca como son Torrearcas, Aljuven, Torreblanca, Almanchar, Seismalos, Almonjón, Palmaraya, Almonasterejo, Rianzuela, Cuatrovitas y las mismas existían como tales a finales del siglo XV cuando los vecinos estaban muy diseminados a lo largo y ancho de todo el Aljarafe.

Cabe recordar que desde la capital hispalense hasta Bollullos, hay numerosos municipios que existen desde la antigüedad como son San Juan de Aznalfarache, Tomares, Bormujos o hasta enclaves como el río Pudio donde se establecieron numerosos entornos agrícolas que se explotaron en época romana y árabe. Aunque Sevilla fuera la capital y las localidades, pequeños núcleos de población de camino hacia el Condado de Huelva, la sucesión de pueblos o aldeas formaba parte del paisaje aljarafeño.

En el término, hay restos árabes, como el caso de Cuatrovitas, pertenecientes a la época almohade y hay que constatar la existencia de varias villas romanas de carácter agrícola que son las haciendas muy numerosas en Bollullos.

Por su parte, siglos después y metidos en la Edad Moderna, los duques de Medina Sidonia eran los poseedores de esta villa tras ser entregada por el rey a Guzmán el Bueno. Del mismo modo, hay que decir que el conde-duque de Olivares compró la jurisdicción de la villa de Bollullos en la época de Felipe IV.