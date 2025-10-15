Suscríbete a
historia

¿Por qué Bollullos de la Mitación se llama así?

Los orígenes se remontan a la época turdetana de una población que está a pocos kilómetros de la capital hispalense

El origen del nombre de Montequinto: «Por eso, la gente piensa que es un barrio de Sevilla»

La ermita de Cautrovitas es uno de los símbolos de la localidad
S. I.

Después de pasar la primera línea de municipios del Aljarafe, hay otras poblaciones entre las que se encuentra Bollullos de la Mitación, cuyo origen se remonta a la época de los turdetanos. Hay investigaciones que apuntan que la palabra 'Bollullos' significa 'torre pequeña' mientras ... que 'la mitación' se trataría de un población que funcionaría como cabeza de varias aldeas.

