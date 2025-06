Antonio Conde: «Si no damos respuesta a los jóvenes verán que la política no sirve de nada»

Tras superar en años como alcalde a Antonio Martínez Flores, este mairenero de nacimiento afronta sus 15 años como primer edil con el reto de llegar a los 50.000 habitantes en la localidad más relevante del Aljarafe. Para ello, Antonio Conde debe lidiar ... con el problema de la vivienda, la mejora de los servicios de limpieza y jardines, mientras apuesta por consolidar la identidad propia y un municipio para las familias.

-¿Qué supone para usted ser el alcalde con más años al frente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe?

-Bueno, para mí supone una responsabilidad. Como siempre digo, no hay que perderle nunca la razón y la atención a los vecinos. Y por otro es un orgullo que tus vecinos y vecinas sigan confiando en ti después de bastantes años viviendo un proceso de transformación de la ciudad, de una pequeñita, con mucha identidad, hasta convertirse en una ciudad de referencia en la provincia.

-¿Uno sabe cuando debe irse o lo dictan las urnas?

-Soy de los que piensa, porque además lo aprendí de mi antecesor, que tú sabes en el momento en el que has de irte. Estoy seguro y entiendo cuál es el momento en el que uno debe irse. Sobre todo guarda mucha relación con el impulso y con el entusiasmo que tú tengas con el cargo. Yo perdí unas elecciones, pero me mantuve en la oposición para recuperar la alcaldía. También hay que saber interpretar qué es lo que quiere la gente. Formamos parte de un equipo y tú tienes que dejar siempre al equipo en una posición ganadora. Esto en política es difícil a veces, pero cuando uno se analiza, y yo lo hago mucho, sabe uno cuando dejarlo.

-¿Cómo anda de entusiasmo?

-Está absolutamente colmada. Esta semana abordaremos ya la aprobación del presupuesto y estableceremos nuevos proyectos que se van a visualizar en nuestros barrios. Esta semana pues me ha dado un chute de energía empezar un programa de empleo en el que ves que hay vecinos que van a tener una oportunidad o la semana pasada un montón de niños y niñas que vienen aquí a pedirle al alcalde, pues un tramito de carril bici para llegar a un cole. A mí llena eso de muchísima ilusión.

-¿Qué supondrá para el municipio alcanzar los 50.000 habitantes?

-Sería obtener el estatus de ciudad. Lo que supone también es ir adaptando los servicios, que cada uno haga un análisis de exigencia para adaptar los servicios a ese momento. Ya nuestras relaciones no serían solo con las administraciones supramunicipales como mancomunidades o Diputación, ya estableceríamos también una relación directa en la búsqueda de fondos o en la planificación incluso con el Estado.

-¿Supone que le echen más cuenta a uno?

- Supone una exigencia en la prestación de servicios, es decir, ya el tener 50.000 habitantes no solo te sube el número de concejales, sino que te sube el número de competencias que tienes para prestar el servicio. Un ejemplo, el transporte urbano circular se da cuando tienes 50.000 habitantes, pues ese marco de exigencia es lo que nos tenemos que poner encima para readaptar los servicios municipales a esa nueva realidad.

-Raro es el terreno de Mairena del Aljarafe que no tiene una obra de viviendas o un cartel anunciador. Crecer sí, pero, ¿con control?

-Tiene la obligación de ser sostenible. Mairena vivió en el año 92 esa situación, la eclosión de la Expo'92 y la construcción de Ciudad Expo hizo que llegaran a la ciudad un montón de urbanizaciones y luego nos costó una serie de 12-15 años establecer una planificación urbanística que tramase esas nuevas construcciones. La mejor manera de crecer es que el vecino primero se integre y después tenga los servicios adecuados que exige, porque si no lo hacemos así, mañana no vamos a poder establecer un servicio básico tan cotidiano como que le limpien la calle o que recojan la basura de una manera ordenada. Buscamos hacer un equilibrio de sostenibilidad en un urbanismo que esta pensado hacer una ciudad para las familias y moderna.

-Nada de ciudad dormitorio, ¿no?

-Siempre digo que Mairena solo tiene un apellido y es del Aljarafe. Mairena la eligen los ciudadanos para vivir, muchos vecinos de Sevilla capital la deciden para vivir. Entonces ya no eres un dormitorio, ya eres el proyecto de vida y en todo caso será una Sevilla de trabajo. Nuestro servicios comunes, centros educativos y cercanía nos permite seguir manteniendo nuestra tradición, nuestra identidad, a la par que ser una ciudad que abriga todos. Un ejemplo. En el confinamiento Mairena pudo subsistir de manera independiente, ya que tenía dos centros de salud, un centros de emergencias, el mayor número de supermercados a los que ir en la zona… eso deja claro que es una ciudad autónoma.

-¿Y las conexiones con la capital?

-A mí me preocupa la interconexión urbana de Mairena con Sevilla, pero me preocupa sobremanera la conexión de transporte entre los municipios que están en el entorno de Mairena, ya que muchos vecinos de Palomares, Almensilla o Bormujos vienen aquí a coger el Metro o a trabajar. Eso hay que tenerlo siempre en la mente y en la planificación del transporte público.

-Entonces, el carril Bus/VAO…

-Respeto profundamente las inversiones que le corresponden a la Junta. Lo que me preocupa del Bus/VAO es que tenga contenido, más allá del continente. Si hay una línea de autobús que vaya a ir por ahí, que hasta ahora creo que no hay. No es solo cómo se va a conectar a la altura del hotel Alcora, que espero que no tenga muchos problemas, sino que tiene que estar pensado el autobús que va a ir por ahí. De hecho siempre le trasladé a la consejería que a mí también me preocupa que haya un bus circular o eléctrico que nos conecte con el Hospital de Bormujos, me parece una inversión muy interesante y seguramente muy necesaria. Mire, tenemos la idea de que se trata de un carril de una solo dirección, de bajada a Sevilla, por lo que va a ser entonces un carril más. Esos 15 millones de euros lo puedes meter en bonificaciones a niños, mayores de 60 años, estudiantes… tienes muchos años de metro bonificado e incentivas el uso del metro.

-¿Qué harán con el precio de la vivienda, tan alto en Mairena?

-Vamos a poner toda la carne en el asador. Hemos sacado una promoción de vivienda con una nueva fórmula y ahora vamos a ajustar la fórmula. Pensando en el acceso de la vivienda de alquiler, pensando en el en la situación de vivienda de protección en venta, pero sobre todo pensando de que tiene que ser un producto que se aleje mucho del módulo que tenemos aprobado, porque a final el módulo que tenemos aprobado de VPO con respecto a la vivienda libre, la diferencia son 50 o 60.000 €. Debemos utilizar el suelo municipal para incidir verdaderamente en el demandante. A mí me preocupa que la vivienda se sitúe en 170-200.000€, pero sobre todo que nuestra actividad vaya en la búsqueda de esos 30-40.000€ que la gente no tiene ahorrados para poder acceder a un vivienda. Si no damos respuesta mucha gente joven verá que la política no sirve para nada.

-Un problema endémico del municipio es la limpieza ¿Qué van a hacer para su solución?

-Lo hemos atajado con nuevos contratos que permitían que hubiera una programación de servicios de trabajo en la calle. Es verdad que puede siempre se mejorable, pero creo que se ha mejorado sustancialmente. Ahora me preocupa ahora sobre todo la jardinería. Hemos utilizado o hemos establecido diferentes métodos de gestión para solucionar ese problema. No han dado resultado y vamos a atajarlo ahora con nuevas contrataciones y licitaciones que permitan una gestión mixta de esos servicios.

-¿Tiene margen de crecimiento el polígono PISA?

-Hay una buena sintonía ahora mismo, tanto con la comunidad de propietarios como con la Asociación de Empresarios, y se está vislumbrando un programa de emprendimiento que lleve a que iniciativas empresariales se radiquen aquí. La voluntad que tenemos de abrir una nueva ronda norte es poner todo el parque empresarial en esa zona de manera que haya nuevas iniciativas empresariales y parques empresariales que permitan alojar a empresas de una dimensión que ya tienen que salir del PISA, y esto sea un flujo también de actividad para que las que queden libres se puedan complementar con nuevas iniciativas. También hemos de mirar a los pequeños comercios, de ahí que hayamos sacado lo del Bono Comercio, para vincular también a la gente con el comercio local.

-¿Qué pasó con el tanatorio y la vinculación de empresas del caso Koldo en su construcción?

-Es un expediente que tenemos puesto a disposición de quien quiera. Tanto es así, que ningún grupo político se ha dirigido a nosotros para pedirlo. El problema del tanatorio son dos. Uno que no comenzó este expediente estando nosotros en el gobierno, no participamos ni en la ubicación del mismo. Eso será algún ajuste de cuentas del PP del Sevilla. A mi lo que me duele es que se desprestigie el trabajo de los funcionarios. Desde que yo soy alcalde sacamos a los políticos de la mesa de contratación, y ahí hay funcionarios con una dilatada carrera que siempre han hecho las cosas muy bien. Y luego, a lo largo de todo el proceso no hubo ninguna reclamación.

-Cabaret Festival, Festivales de flamenco, conciertos… La cultura toma importancia para ustedes

-La promoción cultural nos permite que el municipio tradicional de siempre se encuentre con el nuevo, que el vecino de siempre se encuentre con mi vecino que viene a Mairena a vivir. Además, la cultura también es una industria que genera empleo y a la gente le abre la mente. Tenemos una programación cultural que toca todos los palos, como el flamenco, aquí no decimos a nada que no de partida. Otra cosa será que tengamos la la capacidad técnica de poder desarrollar la la infraestructura o el espacio. Por ejemplo, en los conciertos de Cabaret Festival muchos hosteleros me dicen que a ver si se puede trabajar el horario para que ellos cojan clientes tanto en el almuerzo, como previa del concierto, como en la cena, para después del espectáculo.