Sin agua más de cuatro horas unas 200 viviendas de Espartinas por la rotura de una tubería La incidencia ha supuesto además una bajada de la presión del agua en parte de la localidad

Unas 200 viviendas de la localidad aljarafeña de Espartinas han pasado más de cuatro horas sin suministro de agua corriente en plena nueva ola de calor, como consecuencia de la rotura de una tubería.

Según han informado a ABC fuentes municipales, la incidencia comenzó sobre las 20,00 horas de este pasado viernes por la fractura de una tubería de la empresa mancomunada del Aljarafe, Aljarafesa, en la urbanización Cerro Alto, extremo que motivó la interrupción del abastecimiento de agua en parte de dicha urbanización y de las urbanizaciones el Retiro I, Retiro II y Los Maldonados.

La incidencia afectó a unas 200 viviendas que quedaron sin abastecimiento, mientras en otras partes del casco urbano de Espartinas quedaba reducida la presión de salida del agua, según el Ayuntamiento, que señala que los técnicos de Aljarafesa desplegaron un dispositivo para solucionar la situación, de tal manera que sobre las 00,30 horas ya de la madrugada de este sábado el suministro habría quedado restablecido por completo.

Abastecimiento

Agua

Espartinas