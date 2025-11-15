Un accidente ocasionado por una balsa de agua provoca retenciones en la A-49 a la altura de Sanlúcar la Mayor

Un accidente registrado en la mediodía de este sábado en la A-49 a la altura del kilómetro 18, en sentido Huelva y a la altura del término municipal de Sanlúcar la Mayor, ha provocado retenciones de hasta dos kilómetros, según ... ha informado en sus redes sociales la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según han detallado fuentes de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente, que se ha producido sobre las 12,30 horas, se ha producido debido al impacto de un vehículo contra la mediana debido a una balsa de agua en la carretera. No se han registrado heridos, aunque el vehículo ha quedado obstaculizando el carril izquierdo.

Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras para restablecer la normalidad en la circulación.