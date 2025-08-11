Alerta roja en Sevilla: estos son los pueblos que llegarán a los 44 grados Las previsiones apuntan a que la jornada más calurosa será este martes con un aviso destacado por riesgo extremo

Las previsiones apuntan a que la intensa ola de calor que arrancara el pasado domingo día 3 de agosto persistirá al menos unos días más en Sevilla y que prevé llegar hasta el miércoles 13 de forma oficial, afectando así a la primera mitad de esta semana. En este sentido, se convierte en uno de los episodios más largos de este tipo en lo que llevamos de verano.

En concreto, este lunes se espera una nueva jornada con calor sofocante para el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya mantiene un aviso naranja por riesgo importante entre las 13 y las 21 horas. La zona más afectada será la campiña sevillana, donde habrá que tener especial atención a los avisos.

Previsiòn meteorológica para esta semana en Sevilla aemet

Los termómetros van a volver a registrar 43 grados en momentos del día y hasta 35 grados por la noche en algunos puntos, resultando ya varias noches tropicales consecutivas. Igualmente, se espera que las máximas alcancen hoy ese extremo, y mínimas que estarán en 25 grados, aunque lo peor llegará el martes, cuando se darán 44 grados de máxima.

Alerta roja en Sevilla

El ascenso más destacado será mañana cuando la Aemet ya ha activado el aviso rojo por calor extremo. Las estimaciones señalan que se llegará a los 44 grados de máxima y con mayor probabilidad, en el sur y el este de la provincia sevillana, entre las 13 y las 21 horas. Una jornada tórrida que hay que extremar todas las precauciones en las horas centrales de la misma.

De cara al miércoles se espera un descenso térmico casi generalizado debido a una vaguada atlántica, lo que supondrá un 'alivio térmico' en algunas zonas, aunque en Sevilla se notará de levemente. De este modo, se bajará hasta los 42ºC de máxima, bajando el nivel de aviso de rojo a naranja de nuevo.

Pueblos afectados por el calor extremo

En cuanto a las localidades que se verán más perjudicadas por este calor extremo se encuentran especialmente algunas de la campiña sevillana, así como la capital.

Zonás más afectadas por el aviso rojo Écija: 44 grados

Arahal: 44 grados

Lora del Río: 44 grados

Lantejuela: 43 grados

Fuentes de Andalucía: 43 grados

Morón de la Frontera: 43 grados

Utrera: 44 grados

Marchena: 44 grados

El Coronil: 43 grados

Lora del Río: 43 grados

Lebrija: 43 grados

Coria del Río: 43 grados

Dos Hermanas: 43 grados

Alcalá de Guadaira: 43 grados

Sevilla capital: 43 grados

Gerena: 43 grados

Los Palacios y Villafranca: 43 grados

Las Cabezas de San Juan: 43 grados

Las mínimas seguirán dejando valores muy altos durante toda la semana, ya que en el caso de las temperaturas nocturnas no se esperan descensos significativos como en las máximas.

Para el jueves, se desactivan por el momento los avisos, creciendo la incertidumbre por lo que pudiera ocurrir, aunque las temperaturas se prevén por encima de los 40ºC, si bien ya no se cumplirían todas las características para llamar a la situación como ola de calor.