Alerta por circulación del virus del Nilo en La Luisiana

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmaceútica, ha declarado área en alerta el municipio sevillano de La Luisiana tras confirmarse la circulación del virus del Nilo ... occidental en mosquitos Culex procedentes de trampas próximas al municipio.

Tras recibir por parte del laboratorio que realiza la identificación de especies de mosquitos, densidad y presencia del virus del Nilo occidental, Salud y Consumo ha decretado declarar el área de alerta en este municipio durante cuatro semanas consecutivas sin que se evidencie nueva circulación del virus del Nilo occidental, esto es hasta el 5 de noviembre.

El ayuntamiento de La Luisiana ha sido avisado de esta circunstancia para que se intensifiquen las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción en centros educativos y residencias del entorno y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Luisiana debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Este municipio se unen a los otros dos sevillanos que están en alerta por la detección de mosquitos portadores del virus del Nilo occidental; Guillena, cuya alerta finalizará el 13 de octubre, y Gerena, en alerta el 28 de octubre.

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería y la integración de los datos aportados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones provinciales, con un total actual de 200 trampas instaladas, en cuanto a las densidades de mosquitos observadas en las últimas capturas disponibles, se ha observado abundancia en los municipios de La Puebla del Río (Brazo del Este, zona de Dehesa de Abajo, Cañada de los Pájaros y núcleo urbano) e Isla Mayor; nivel elevado en Coria del Río, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa; y nivel moderado en Benacazón.