La alcaldesa del PSOE de Cantillana anuncia su retirada tras 28 años dedicados a la política

La alcaldesa de Cantillana, Angelines García, ha anunciado que no será la candidata del PSOE para las próximas elecciones municipales de mayo de 2023, dando «un paso al lado» tras 28 años dedicados a la política, de los que los diez últimos ha sido regidora del municipio de la Vega del Guadalquivir de unos 10.700 habitantes.

En unas declaraciones recogidas por ABC, la alcaldesa ha anunciado que el PSOE de Cantillana ha elegido a la que será candidata en las próximas elecciones, Rocío Campos Delgado, actual concejal-delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Cantillana, «una persona trabajadora, tenaz y comprometida con su pueblo, y cuya labor ha permitido eliminar la deuda de más de ocho millones de euros y el Plan de Ajuste Económico que tenía el Ayuntamiento de Cantillana cuando llegué a la Alcaldía». Fuentes del PSOE de Sevilla aseguran que «la nueva candidata es una persona solvente, tratándose de un relevo natural», que salió elegida con «máximo consenso».

Angelines García ha detallado que «tras más de 28 años en política municipal, diez de ellos como alcaldesa de Cantillana, en los que me he entregado en ayudar a todos los vecinos, doy un paso al lado para dedicar más tiempo a mi familia, a la que en muchas ocasiones no he podido atender de la forma en la que quería y se merecían».

Se refiere al tiempo que no ha podido atender como hubiera querido «a mi madre, a mis hijos, a mi marido, a mis hermanos y sobrinos a los que voy a intentar dedicarle el tiempo que hasta ahora no les he podido dedicar, al igual que ellos me han dado durante todos estos años, siendo mi apoyo y ayuda en muchos momentos».

Alcaldesa desde 2012 Nacida de Cantillana y diplomada en Magisterio, el primer trabajo en la vida política de la actual alcaldesa, Angelines García, se inicia en 1991 como auxiliar administrativa en el Instituto de Enseñanzas Medias de Cantillana y posteriormente en la Universidad de Sevilla como técnica auxiliar administrativa para el Instituto de Idiomas. Desde 1991 y hasta 1995 trabaja como profesora de EGB en diferentes centros docentes de la provincial de Sevilla. Combina estas labores con la dedicación a tiempo parcial como educadora para la Federación Provincial de Asociaciones de lucha contra la Droga 'Liberación' hasta 1994. Entró en la política municipal en 1995 como primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Cantillana. En 1999 pasa a ser diputada provincial de Asuntos Sociales y en 2001 asume las políticas activas de la mujer en la Corporación provincial sevillana. En 2003 asume la jefatura de Atención al Ciudadano de la Diputación de Sevilla y desde 2004 hasta 2012 desempeñó el cargo de directora provincial de Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Desde 2012, es alcaldesa de Cantillana.

«Durante todos estos años de dedicación a la política municipal, la mejora de la vida de mis vecinos ha sido mi principal objetivo. Grandes logros hemos conseguido y grandes problemas nos han afectado, pero siempre he actuado de la mejor forma que he sabido y podido por el bien de todos. Si he cometido errores, humildemente pido perdón, pues lo único que me ha movido ha sido Cantillana y su gente.

Fernández Garro en Umbrete

El que tampoco optará a la reelección es el actual alcalde de Umbrete, el también socialista Joaquín Fernández Garro, un veterano de la política municipal en este municipio del Aljarafe. Fue en abril de 2022 cuando la asamblea de la Agrupación socialista de Umbrete respaldaba por unanimidad la propuesta de que José Llorente sea el candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2023, después de que el actual alcalde anunciase su decisión de no volver a concurrir tras cinco mandatos al frente del Ayuntamiento y otros dos como concejal pero no como regidor.

La asamblea del PSOE de Umbrete le manifestó su agradecimiento por casi 30 años de servicio público y se emplazó a seguir trabajando por la construcción de un pueblo mejor, tanto en el año que resta en este mandato como en el nuevo proyecto socialista que ya se empieza a configurar.

Faltan algunos pueblos

El secretario general del PSOE sevillano, Javier Fernández, destacaba hace un par de días que se ha culminado el proceso de candidaturas de todos los municipios de la provincia «con excepción de ocho o diez localidades, tales como Pilas, donde hay una gestora, y en Cazalla de la Sierra» donde se celebrarán en los próximos días sus respectivas asambleas locales para elegir a estos candidatos, apuntan fuentes del partido.

«En los municipios grandes, de más de 20.000 habitantes, sólo en Écija y Los Palacios han tenido un proceso de primarias, que se han celebrado con total normalidad. Nuestro objetivo es llegar a final de enero con los 106 candidatos», ha manifestado Fernández.