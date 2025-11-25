Los alcaldes de Mairena del Aljarafe, Tomares y Marchena percibieron los mayores sueldos de la provincia de Sevilla en 2024

Es uno de los datos del que los vecinos de cualquier provincia suelen esta pendientes, también de la sevillana. El sueldo de los alcaldes es una de las inquietudes que muchos vecinos guardan a lo largo año, y la transparencia casi siempre invita a ... mostrarlos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado cuáles fueron las retribuciones recibidas en 2024 por los primeros ediles a nivel nacional, y ello incluye también casi todos los municipios de la provincia hispalense. Los alcaldes con mayores sueldos de esta zona corresponden a los pueblos de Mairena del Aljarafe, Tomares y Marchena, seguidos de Los Palacios y Villafranca.

En lo que atañe al sueldo del alcalde de la capital, José Luis Sanz, el regidor percibe el sueldo elevado de todos los máximos responsables, al ser como es Sevilla uno de las principales ciudades del territorio nacional. Ha cobrado Sanz según queda reflejado en estas cantidades oficiales 95.684,9 euros brutos anuales, una cifra que lo sitúa como el sexto sueldo municipal más alto de España.

Por encima de Sanz se encuentran los representantes de varias ciudades en el siguiente orden decreciente: Madrid (110.688 euros), Bilbao (105.557 euros), Barcelona (104.000 euros), San Sebastián (96.965 euros) y Vitoria (96.016 euros), con el que prácticamente empata el mencionado regidor sevillano. Se recuerda que es la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (2013) la que fija los topes en función del tamaño de cada municipio y la exclusividad de los gobernantes.

En lo que compete a la provincia de Sevilla, se puede comprobar gracias a estos nuevos datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública cómo en la provincia sevillana las mayores retribuciones de quienes ocupan la alcaldía se encuentran en Mairena del Aljarafe, con Antonio Conde, del PSOE (69.081 euros); el alcalde de Tomares, del PP, José María Soriano (63.459 euros) y la alcaldesa de Marchena, la socialista María del Mar Romero (59.819 euros).

Tras estos tres primeros ediles se encuentra el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle (IP-IU) que percibió el año pasado la cifra de 58.749 euros. No están en la estadística pueblos que no han podido ver trasladado este dato, casos de Aznalcázar, Écija, Utrera y Lebrija, por mentar algunos. Tampoco de otros municipios sevillanos como Huévar del Aljarafe, Pruna o Arahal, entre otros.