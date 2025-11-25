Los alcaldes de Mairena del Aljarafe, Tomares y Marchena percibieron los mayores sueldos de la provincia de Sevilla en 2024

Suscríbete a
En los dos primeros casos superan los 63.000 euros, mientras que en el municipio marchenero su alcaldesa se quedó al filo de los 60.000 euros brutos anuales

El alcalde de Mairena del Aljarafe, el socialista Antonio Conde
Es uno de los datos del que los vecinos de cualquier provincia suelen esta pendientes, también de la sevillana. El sueldo de los alcaldes es una de las inquietudes que muchos vecinos guardan a lo largo año, y la transparencia casi siempre invita a ... mostrarlos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado cuáles fueron las retribuciones recibidas en 2024 por los primeros ediles a nivel nacional, y ello incluye también casi todos los municipios de la provincia hispalense. Los alcaldes con mayores sueldos de esta zona corresponden a los pueblos de Mairena del Aljarafe, Tomares y Marchena, seguidos de Los Palacios y Villafranca.

