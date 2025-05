Los testimonios de los trabajadores de la nave que ha ardido en Alcalá de Guadaíra: «No nos dio tiempo ni a activar el sistema anti incendios»

En el incendio del almacén de productos químicos de la planta de Plainsur en Alcalá de Guadaíra, afortunadamente, no se ha tenido que lamentar pérdidas humanas. Aún así, aquellos que lo han vivido en primera mano, se encuentran visiblemente afectados por el suceso. Los difíciles primeros minutos tras la explosión y la incertidumbre de qué pasará con sus puestos de trabajo, son algunas de los detalles que los trabajadores destacan en sus testimonios sobre lo ocurrido.

Noemí es empleada desde 2011 y afirma que no les dio tiempo «ni a activar el sistema anti incendios» . «Oímos una explosión y tuvimos que salir corriendo porque todo salió ardiendo de inmediato. Mi coche y mis cosas se han quedado dentro, imagino que se habrán quemado» explica la trabajadora a este periódico«

Asimismo, reconoce haber «echado de menos» una reacción más rápida de los bomberos. «Tardaron en llegar y los que llegaron primero no tenían el equipo necesario para contener este incendio» ha apuntado la mujer, quien destaca que la mayoría de los empleados lleva desde la fundación de la empresa. «No sé que va a pasar con nosotros».

Por su parte, Fernando Cayero, gerente de Plainsur, se veía visiblemente afectado por el incendio. «Este año cumplimos 40 años de trabajo, esto es un mazazo». Por suerte, según ha destaca el gerente, los empleados actuaron con mucha rapidez y no ha habido que lamentar pérdidas humanas ni heridos. «Aún no sé qué vamos a hacer porque lo primero es apagar el fuego, ver qué ha podido pasar y analizar las opciones» ha apostillado Cayero.

El bombero que se topó con el incendio

En el caso de Antonio, del departamento comercial, se encontraba en Lucena en una reunión cuando le llegaron las noticias sobre el fuego. «Nos hemos venido rápidamente» ha explicado. Lo que más le preocupaba «lógicamente» es que hubiera víctimas y heridos. «Gracias a Dios no ha sido el caso» ha añadido el empleado.

Un trabajador de una empresa cercana reconoce que vio el fuego y avisó a sus compañeros para salir de allí. «Nos dio tiempo para sacar nuestros coches antes de que se pusiera peor la cosa» admite.

José, bombero que iba de paso con su moto y se encontró con el incendio, no dudó en bajarse e ir a ayudar a sus compañeros hasta que el fuego ha estado más controlado. «Venía de paso, vi la columna de humo y me he puesto a echarles un cable a mis compañeros. Soy bombero en Sevilla y hoy estaba de descanso» ha explicado a este periódico. Cuestionado sobre cuando controlarán la situación definitivamente ha señalado que «hay muchos gases y es un incendio difícil de sofocar, así que hasta mañana temprano no creo que se apague del todo»