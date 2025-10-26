Suscríbete a
La Junta renovará el firme de la autovía A-92 entre Alcalá de Guadaíra y Arahal

Las actuaciones, por valor de 6,1 millones de euros, estarán listas antes de final de año

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, en las obras de reasfaltado de la autovía Jerez-Los Barrios
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, en las obras de reasfaltado de la autovía Jerez-Los Barrios EP

S. P.

La Junta de Andalucía renovará el firme de los tramos más deteriorados de la autovía A-92 entre Alcalá de Guadaíra y Arahal antes de que finalice este año. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado a Maygar ... y a Martín Casillas por 6,1 millones de euros los dos contratos de firmes para la provincia de Sevilla, que supondrán la mejora de la autovía y otros puntos de la red viaria autonómica como la carretera Utrera-Los Palacios (A-362) o la carretera de Morón (A- 360).

