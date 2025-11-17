El juicio a Cayetano Rivera por negarse a realizar una prueba de alcoholemia se celebra este lunes

El torero Cayetano Rivera deberá presentarse este lunes en los juzgados de la localidad de Alcalá de Guadaíra en la vista oral por su presunta negativa a realizarse la prueba de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico en una rotonda del municipio.

El diestro ... habría abandonado el lugar de los hechos sin aguardar a las autoridades tras la colisión, abandonando el vehículo y dejando daños en el inmobiliario urbano. El juicio será pasadas las 11 horas de la mañana y se le imputa un delito de negativa a someterse a una prueba de alcoholemia tras accidente de tráfico con daños, correspondiente al artículo 383 del Código Penal, con penas de prisión que van desde los seis meses a un año y la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

Además, el torero se enfrentaría a una posible sanción de 80 euros por abandonar el lugar en el que se produjo el siniestro. Además, se enfrentaría a un proceso de daño patrimonial, ya que provocó daños en la citada rotonda y sus árboles. El abogado de Rivera, Joaquín Moeckel, explicó en su día en 'El programa de AR' que su cliente se despistó con el móvil y de ahí el motivo del accidente, descartando cualquier otra posibilidad, como se ha barajado. Negó que hubiese evidencias de que condujera bajo los efectos del alcohol porque «no se le realizó la prueba». El representante legal admitió también que la policía fue a casa del torero a identificarle, aunque negó que abandonase el lugar de los hechos.

