El juicio a Cayetano Rivera por negarse a realizar una prueba de alcoholemia se celebra este lunes

El torero colisionó su vehículo contra una rotonda de la localidad de Alcalá de Guadaira y abandonó el lugar de los hechos sin aguardar a las autoridades

El torero Cayetano Rivera deberá presentarse este lunes en los juzgados de la localidad de Alcalá de Guadaíra en la vista oral por su presunta negativa a realizarse la prueba de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico en una rotonda del municipio.

El diestro ... habría abandonado el lugar de los hechos sin aguardar a las autoridades tras la colisión, abandonando el vehículo y dejando daños en el inmobiliario urbano. El juicio será pasadas las 11 horas de la mañana y se le imputa un delito de negativa a someterse a una prueba de alcoholemia tras accidente de tráfico con daños, correspondiente al artículo 383 del Código Penal, con penas de prisión que van desde los seis meses a un año y la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

