Suscríbete a
ABC Premium

Un dron sobrevuela y se cuela hasta las celdas en la cárcel de Alcalá de Guadaíra

Un vídeo grabado desde el propio aparato demuestra la asiduidad y facilidad con la que estos vehículos no tripulados están accediendo a las prisiones de Andalucía

Los funcionarios siguen advirtiendo de la introducción de drogas, armas y móviles a peligrosos reclusos por este sistema

Cambio en la subdirección de seguridad de la cárcel de Sevilla II, donde se han denunciado seis agresiones sexuales en 2025

Imágenes captadas por el dron en la prisión
Imágenes captadas por el dron en la prisión ABC

María Almagro

El vuelo es espectacular. Una buena noche sin mucha nubosidad deja clarísimo el trayecto que hace este dron que, ni más ni menos, se dirige hacia la prisión de Sevilla I, en Alcalá de Guadaíra. Las imágenes que acompañan esta información así ... lo demuestran. No hay mucho más que decir. El aparato no solo sobrevuela este centro penitenciario sin problema aparente, sin ser captado o inhibido, sino que planea con una velocidad bastante moderada -no se anda con prisas- hasta llegar a las ventanas de las celdas de los internos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app