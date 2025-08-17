Dos investigados en Alcalá de Guadaíra por falsificar la tarjeta de la ITV de su coche Agentes de la Policía Local detectaron la manipulación de la documentación del vehículo

La Policía Local de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra ha investigado recientemente a dos personas por falsificar presuntamente la tarjeta de la ITV de su vehículo, para simular que el mismo había superado satisfactoriamente la preceptiva inspección.

Según ha informado la Policía Local del municipio alcalareño, los agentes acometieron una actuación de control sobre un vehículo procedente de Rumanía.

Al examinar la documentación, los efectivos detectaron indicios de manipulación y cumplimentación fraudulenta de la tarjeta de ITV del vehículo, para simular haber pasado favorablemente la inspección periódica, por lo que levantaron acta de investigación a estas dos personas por un presunto delito de falsedad documental.

Una vez finalizada la investigación, los agentes depositaron las diligencias en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia de la ciudad alcalareña.