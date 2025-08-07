Detenido por tres robos a punta de cuchillo en establecimientos de Alcalá de Guadaíra El encartado ha quedado en libertad tras ser puesto a disposición judicial por la Policía Nacional

La Policía Nacional de Alcalá de Guadaíra ha detenido al presunto autor de varios robos violentos que había cometido en aproximadamente una semana y que habían causado una gran repercusión entre los responsables y empleados de los pequeños comercios y en la ciudadanía de la localidad en general.

En concreto, el pasado día 17 de julio los agentes tuvieron conocimiento de un robo con violencia e intimidación ocurrido en un supermercado de la localidad alcalareña, realizado en horario de apertura al público por un varón que portaba un casco de motocicleta de color blanco, gafas de sol y una venda que cubría el antebrazo derecho, que con un cuchillo de grandes dimensiones había amenazado al dependiente exigiendo el dinero de la caja, consiguiendo huir del lugar con la recaudación.

A los pocos días se produjo otro robo con violencia e intimidación en una cafetería de la localidad, también en horario abierto al público por parte de un individuo que portaba un arma blanca con la que amenazaba exigiendo el dinero, sustrayendo 520 euros en efectivo.

Por último, al día siguiente, se produjo un nuevo robo con violencia e intimidación en una estación de servicio de Alcalá por parte de un varón que empleaba el mismo modus operandi.

Afortunadamente no se registraron heridos en ninguna de las ocasiones dado que las víctimas, debido al miedo, accedieron a entregar la recaudación sin oponer resistencia, pero bajo un fuerte estado de nervios.

Ante tales hechos, agentes pertenecientes a la Comisaría Local de la Policía Nacional de Alcalá de Guadaíra realizaron todo tipo de pesquisas tendentes a la identificación del a la postre detenido, logrando identificar al presunto autor de los hechos e iniciando una intensa búsqueda del mismo.

El detenido, una vez finalizaron las diligencias policiales, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que tras tomarle declaración decretó su puesta en libertad.