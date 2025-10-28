Cuatro detenidos por robos en camiones en polígonos de Alcalá de Guadaíra

La Policía Nacional, desde su comisaría de Alcalá de Guadaíra, ha detenido a cuatro individuos que formaban parte de un clan familiar muy organizado y estable que operaba de manera habitual, generando una considerable alarma social entre los transportistas de la zona.

Este grupo ... criminal seleccionaba siempre el mismo perfil de víctimas y horarios: transportistas que por su trabajo, debían ejar la mercancía depositada en el vehículo mientras descansaban, normalmente en polígonos industriales, siendo estas zonas de fácil acceso y huida para los autores.

Éstos realizaban una paciente espera hasta encontrar el momento idóneo para cometer el ilícito, que duraba escasos minutos, fracturando el candado que cerraba la puerta de acceso a la carga que llevase el camión, o bien cortando la lona de algunos de los contenedores para acceder a la mercancía. El buen hacer de los agentes investigadores permitió identificar y detener a cuatro de los miembros pertenecientes a este clan; lo que supuso un impacto significativo en la ciudad, dado que la actuación de este grupo criminal había provocado una gran alarma social en el sector, afectando al «corazón» de la actividad económica de la localidad.

