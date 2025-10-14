El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra sólo invitaba a la empresa del novio de la alcaldesa en la mayoría de los contratos menores

A la Fiscalía de Dos Hermanas le llegó hace un mes una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra con una empresa especializada en sistemas de climatización. La misma había sido adjudicataria en el último año y ... medio de unos sesenta contratos para arreglos y mantenimientos de los sistema de calefacción y aire acondicionado de los edificios municipales. Esta empresa antes de 2024 ya prestaba servicios a la administración municipal, si bien, según la denuncia, a raíz de que su dueño iniciara una relación sentimental con la alcaldesa, la socialista Ana Isabel Jiménez, a finales de 2023 se incrementaron los contratos, hasta superar los 950.000 euros.

La mayoría de estos contratos, como ya detalló este periódico por la denuncia presentada ante el Ministerio Público por Manuel Araújo, el concejal no adscrito de la Corporación municipal, son de carácter menor, aunque también existen algunos considerados administrativamente mayores.

De los contratos menores señalados, entre sesenta y setenta, se colige que la mayoría de ellos sólo se solicita una oferta para la realización de los distintos servicios requeridos: reparación de equipo de climatización en Casa de Cultura, sustitución de válvula de corte y reposición de soporte de radiadores en el colegio Cervantes, la sustitución de control de deshumectadora en la piscina de Los Alcores, o reparaciones en las instalaciones de climatización de la Delegación de Deportes y piscina cubierta de Los Alcores,....

La sociedad mercantil afortunada de esos contratos era Imangener S.A. o Instalaciones y Mantenimientos de Gestiones Energéticas S.A. A la postre la misma sociedad, de la que hasta el pasado mes de junio la actual pareja de la alcaldesa, Alfonso Maldonado, como se puede consultar en directorios de empresas. Desde ese mes es otro socio quien ha asumido esa administración. La alcaldesa, en una rueda de prensa posterior a la exclusiva de ABC de la denuncia en la Fiscalía, aseguró que su pareja «no era el propietario de la empresa objeto de investigación, sino que ocupaba el cargo de administrador» un cargo que ocupó desde 2012 hasta junio de 2025, como se ha señalado antes y cuando la alcaldesa ya conocía que la oposición estaba detrás del asunto.

«Mi pareja no es propietario de la empresa a la que hacen referencia, sino que fue administrador de la misma. Es una empresa con la que lleva trabajando el Ayuntamiento desde mucho antes de que le conociera y muchos antes también de que fuera mi pareja», dijo Ana Isabel Jiménez.

Del análisis de esos contratos menores se desprende, los de mayor cuantía (siempre dentro de los límites que marca la ley) que sólo en una decena se ha invitado a tres empresas, entre las que siempre aparece la del novio de la primera edil socialista.

Otra lectura de esos contratos menores permite concluir que la mayoría de ellos son adjudicados directamente a la mercantil de la pareja de la alcaldesa, porque es la única empresa a la que se invitaba a presentar oferta, pese a que en la mayoría de los expedientes se hace referencia a que ««dicha oferta ha sido seleccionada por ser la económicamente más ventajosa de las presentadas» aunque sólo había oferta.

El Ayuntamiento de Alcalá, a través de su portavoz y delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros, y el delegación de Hábitat Urbano y Equipamientos Municipales, David Delgado, han explicado a ABC que sólo los contratos menores (o propuestas de gastos, como la administración local los denomina) de menos de tres mil euros (sin IVA) son los que tienen una única oferta, en este caso, la de Imangener.

Pero entre este grupo de contratos menores o propuestas de gastos aparecen media docena que rozan esa cifra (2.995,45 euros; 2.995 euros; 2.999,60 euros,...). Todo para que tenga ese encaje.

Este grupo de contratos adjudicados directamente a la pareja de la alcaldesa socialista de Alcalá, que defiende la legalidad de la contratación, y otros mayores también adjudicados a la citada sociedad mercantil están siendo investigados por la Fiscalía de Dos Hermanas, a cuya jurisdicción pertenece el municipio alcalareño.

El total de contratos denunciados rondan un valor de unos 950.000 euros, en favor de esta empresa. Ha sido Manuel Araújo, edil no adscrito tras abandonar 'Alcalá nos importa', quien ha llevado este asunto al Ministerio Público y a la Oficina Andaluza Antifraude tras anunciarlo en el pleno municipal del pasado mes septiembre tras haber solicitado las explicaciones de la primera edil sobre la numerosa contratación de la empresa de su pareja para el mantenimiento de la climatización de todas las instalaciones municipales.

Además del importante número de contratos menores adjudicados a la empresa, el denunciante expone otras irregularidades detectadas en los distintos expedientes administrativos y en los procesos de selección favorables a la empresa de la pareja de la alcaldesa, quien llegó a pedir perdón a su novio en un pleno, en nombre del Ayuntamiento, por la polémica suscitada a raíz de conocer la contratación de la administración local con esta mercantil. En la denuncia se explica que esta empresa, con anterioridad al inicio de la relación sentimental del dueño con Ana Isabel Jiménez, ya era adjudicatario del Ayuntamiento de Alcalá, pero en menor medidas, «dos o tres al año».