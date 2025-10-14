Suscríbete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra sólo invitaba a la empresa del novio de la alcaldesa en la mayoría de los contratos menores

En decenas de contratos menores denunciados a la Fiscalía sólo se pedía oferta a esta mercantil; el Ministerio Público sigue con las pesquisas de la investigación de las presuntas irregularidades

La opinión de Adriano: «Menores»

Los contratos que se dieron directamente a la empresa del novio de la alcaldesa de Alcalá eran para «trabajos pequeños»

Fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
Fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ABC
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A la Fiscalía de Dos Hermanas le llegó hace un mes una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra con una empresa especializada en sistemas de climatización. La misma había sido adjudicataria en el último año y ... medio de unos sesenta contratos para arreglos y mantenimientos de los sistema de calefacción y aire acondicionado de los edificios municipales. Esta empresa antes de 2024 ya prestaba servicios a la administración municipal, si bien, según la denuncia, a raíz de que su dueño iniciara una relación sentimental con la alcaldesa, la socialista Ana Isabel Jiménez, a finales de 2023 se incrementaron los contratos, hasta superar los 950.000 euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app