La alcaldesa del PSOE de Alcalá de Guadaíra defiende la legalidad de los numerosos contratos a su novio

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, la socialista Ana Isabel Jiménez, conoce desde la pasada primavera los hechos que ahora están en poder de la Fiscalía y que exponen la ingente cantidad de contratos municipales adjudicados a la empresa de su actual novio ... . El concejal denunciante se reunió con ella para hacerla partícipe de lo que había detectado en los expedientes administrativos, más de sesenta contratos en año y medio aproximadamente por un dinero aproximado de 950.000 euros. Ella defiende la legalidad de la actuación personal y de su gobierno.

Fuentes del Ayuntamiento han explicado a este periódico existe un informe del servicio jurídico que avala la gestión municipal en este asunto al no detectar posibles incompatibilidades. Además, puntualizan que la mayoría de los contratos son menores y por tanto no pasan por la junta de gobierno que las adjudicaciones son aprobadas por los técnicos de la delegación municipal correspondiente.

Cuando se trata de un contrato mayor, que en este caso sólo hay uno de los presentados ante la Fiscalía, y pasa por la junta de gobierno local, la alcaldesa no entró en la reunión.

Según el informe emitido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento sobre esta contratación a la empresa del novio de la alcaldesa, «no concurriría ninguna circunstancia merecedora de tramitar un expediente de declaración de prohibición de contratar respecto a los contratos antes enumerados».

Y añade dicha valoración jurídica que «hasta la inclusión del municipio de Alcalá en el régimen de organización de Municipios de Gran Población, en virtud de las delegaciones otorgadas, se constata la ausencia de participación de la alcaldía en los contratos citados. Y posteriormente, desde la inclusión del municipio en en el citado régimen, la alcaldía no tiene propiamente competencias en materia de contratación».

Desde el Ayuntamiento aseguran que Imangener es una empresa con la que se lleva contratando desde 2017, mucho antes del inicio de la relación sentimental entre Ana Isabel Jiménez y Alfonso Maldonado. En junio de 2021 se adjudicó el plan de mantenimiento de climatización 2021-2025, que ahora se ha vuelto a adjudicar a la citada empresa hasta 2029 por valor de más de 700.000 euros.

«Es más fácil» que gane los contratos

Con respecto a los contratos menores, que van desde 400 euros hasta más de 45.000 euros, según los expedientes consultados por este periódico, precisan desde el gobierno socialista de Ana Isabel Jiménez que se tratan de pequeñas reparaciones toda vez que se ha consumido el importe total (30.000 euros) destinado en el plan general a estas tareas de arreglos. Una vez de agota este importe, se tienen que hacer contratos menores para seguir dando cobertura a los problemas técnicos de los sistemas de climatización municipales. Según el denunciante, la empresa de la pareja de la alcaldesa se llevan «más del 90 por ciento de los contratos».

Desde el Ayuntamiento se hace hincapié en que se invitan a otras empresas, algunas sin experiencia en la materia, pero es «más fácil» que gane los contratos la empresa de la pareja de la alcaldesa «porque es la que lleva el mantenimiento». Algunos de esos contratos hacen referencia a la carga del gas de la enfriadora de la biblioteca o al desagüe de la maquina de aire de otro edificio municipal.