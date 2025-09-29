Suscríbete a
La alcaldesa del PSOE de Alcalá de Guadaíra defiende la legalidad de los numerosos contratos a su novio

Alegan desde el Ayuntamiento que en los contratos menores Ana Isabel Jiménez no tiene competencia y en el único mayor no participó en la junta de gobierno local que lo adjudicó

La Fiscalía investiga 60 contratos municipales con la pareja de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra por valor de casi 950.000 euros

Ana Isabel Jiménez, alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, en una imagen de archivo
Ana Isabel Jiménez, alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, en una imagen de archivo ABC
La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, la socialista Ana Isabel Jiménez, conoce desde la pasada primavera los hechos que ahora están en poder de la Fiscalía y que exponen la ingente cantidad de contratos municipales adjudicados a la empresa de su actual novio ... . El concejal denunciante se reunió con ella para hacerla partícipe de lo que había detectado en los expedientes administrativos, más de sesenta contratos en año y medio aproximadamente por un dinero aproximado de 950.000 euros. Ella defiende la legalidad de la actuación personal y de su gobierno.

