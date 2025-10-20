La Aemet avisa de lluvias en estos pueblos de Sevilla hoy: estas son las zonas más afectadas

Vuelven las precipitaciones durante esta semana pero más pronunciado en la Sierra Norte. La Agencia Estatal de Meteorología sorprende con las nuevas alertas de esta semana. La tendencia veraniega de un verano inusualmente prolongado comienza a tender a un clima más propio ... del mes de octubre.

La incorporación de lluvias viene acompañada por una leve disminución de las temperaturas y unas tibias racha de vientos. Con lo que la provincia sevillana comienza a experimentar el cambio de un verano prolongado en el tiempo.

Aún así no toda la provincia de Sevilla será testigo de esta presencia de precipitaciones. El norte y el suroeste serán los protagonistas durante la jornada, mientras que las demás comarcas tendrán menos posibilidades o esperar al menos durante unos días.

La Comarca Metropolitana de Sevilla alterna entre el 25% y el 40% donde la capital andaluza está en la media con un 35% de precipitaciones a lo largo del día. Solo superada por Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas, ambas con un 40%.

Sierra Norte

La tónica de la jornada será indudablemente la Sierra Norte. La máxima del día se encuentra en localidades como Constantina o La Puebla de los Infantes con un 70% de lluvias. Sin embargo, no da tregua en localidades como El Pedroso (con un 60%) o en Guadalcanal y Las Navas de la Concepción, con un 55%.

Además de en el norte, otra de las zonas más afectadas por las lluvias es la campiña sevillana. El punto con la probabilidad más alta de la provincia es Lora del Río con un 75%. Carmona y Fuentes de Andalucía contarán con un 60% y un 50%, respectivamente, de probabilidad de lluvias.

De este a oeste se propagan los avisos de precipitaciones y es que asimismo, en el Bajo Guadalquivir se aprecian zonas como Las Cabezas de San Juan con un 55%. Así como, Lebrija y Los Palacios y Villafranca que no se alejarán mucho, ambas con un 45%, seguidas de Utrera con un 40%.

Localidades donde más se espera la lluvia Lora del Río: 75% de probabilidad

Constantina: 70% de probabilidad

La Puebla de los Infantes: 70% de probabilidad

El Pedroso: 70% de probabilidad

Carmona: 70% de probabilidad

La única comarca que tendrá que esperar a la nueva tendencia otoñal en Andalucía será la Sierra Sur. Las únicas localidades en las que se esperan tímidas lluvias son Herrera y Badolatosa, con un 15% y un 10% de probabilidad. Las demás localidades o bien cuentan con menos del 5% o prácticamente no se esperan lluvias en la jornada de hoy.