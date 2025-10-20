Un accidente sin heridos provoca retenciones en la A-4 a la altura de Carmona

Suscríbete a
La colisión entre dos turismos ocurrido sobre las 7:35 de la mañana causa tráfico lento en dirección a Cádiz

Tráfico retenido en dirección a Cádiz
Tráfico retenido en dirección a Cádiz Juan Flores
Álvaro Gayán Queralt

Un accidente registrado a primera hora de este lunes en la autovía A-4, a la altura de Carmona (Sevilla), está provocando retenciones de tráfico en dirección a Cádiz.

Según el servicio de emergencias de Andalucía, el suceso ha tenido lugar alrededor de las ... 07:35 horas, cuando dos turismos han colisionado en el tramo comprendido entre los kilómetros 519 y 521 de la autovía, en sentido creciente de la kilometración.

