Un accidente sin heridos provoca retenciones en la A-4 a la altura de Carmona

Un accidente registrado a primera hora de este lunes en la autovía A-4, a la altura de Carmona (Sevilla), está provocando retenciones de tráfico en dirección a Cádiz.

Según el servicio de emergencias de Andalucía, el suceso ha tenido lugar alrededor de las ... 07:35 horas, cuando dos turismos han colisionado en el tramo comprendido entre los kilómetros 519 y 521 de la autovía, en sentido creciente de la kilometración.

Afortunadamente, no se han registrado heridos, por lo que no ha sido necesaria la intervención de servicios sanitarios. En la zona permanecen efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargan de la regulación de la circulación y de la retirada de los vehículos implicados. El aviso de retención por accidente se mantiene activo desde las 07:42 horas, y el tráfico continúa siendo irregular y denso en este punto, uno de los principales ejes de conexión entre Sevilla y Cádiz. La DGT recomienda precaución a los conductores que circulen por la zona y paciencia mientras se normaliza la situación.

