Absueltos 40 miembros de la banda del Limones por diligencias «fuera de plazo» según la ley de 2020

El clan usaba aeronaves y embarcaciones para la introducción de partidas de hachís en Sevilla y Huelva

Helicóptero intervenido al clan del Limones
Helicóptero intervenido al clan del Limones Guardia civil
Fernando Barroso Vargas

Varapalo a la persecución de los clanes del narcotráfico, como consecuencia del sobreseimiento provisional de las actuaciones seguidas contra 40 presuntos miembros del clan del Limones, bajo la premisa de que las diligencias en su contra habrían sido incoadas ya «fuera de plazo», por ... aplicación de la redacción de 2020 del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre plazos procesales de investigación.

