El abogado del profesor investigado por abuso sexual en Casariche apela a la presunción de inocencia y denuncia «intimidaciones» contra su cliente

El abogado defensor del profesor acusado de abusar presuntamente de alumnas de su clase en el CEIP Lope de Vega de Casariche ha redactado un comunicado para defender la presunción de inocencia de su cliente y denunciar el «las intimidaciones que se están ... produciendo contra el mismo y varios testigos, así como la obstrucción a la justicia».

Cabe recordar que en torno al día 15 del pasado mes de abril tres familias de Casariche acudieron a la Guardia Civil para denunciar unos hechos que podrían constituir un delito de abusos sexuales. Las presuntas víctimas eran sus hijas de tres años. Y el denunciado un profesor del colegio donde cursaban primero de Infantil. Las niñas habían verbalizado que este docente les hacía participar de los «juegos de chupar». Una denuncia que fueron sucedidas por otras más hasta un total de 26 familias.

El abogado Luis Romero señala que su cliente ha negado en todo momento algo que ver con los hechos, y que así lo ratificó ante la jueza. Además, señala que es «imposible» que los hechos hayan podido ocurrir porque «el denunciado no está nunca sólo con los niños pues como profesor de apoyo de tres clases de infantil, siempre están presentes las tres profesoras tutoras de esos grupos».

La defensa del profesor argumenta que es muy querido por los niños y que nunca ha tenido un problema en el colegio, y que a tenor de las declaraciones de las tres profesoras tutoras que imparten clases en los grupos de niños donde realiza su trabajo «esos hechos que se han denunciado no han podido ocurrir en su colegio ni ellas han visto ni oído nunca nada que les hiciese sospechar».

Argumentan desde la defensa del profesor denunciado que «los niños han seguido asistiendo a las clases y muchos de ellos han preguntado por el profesor de apoyo, echándolo en falta», y que «lleva más de veinte años de profesor y más de nueve en este colegio y nunca ha tenido ningún problema ni con la dirección de los colegios, ni con sus compañeros ni con los alumnos».

Reconocen desde la defensa que esta situación ha provocado la baja laboral del profesor por la ansiedad que ha sufrido y sufre «debido a la falsedad de las denuncias». También denuncias que el pasado 2 de octubre tuvieron lugar una serie de hechos que constituyen varios presuntos delitos que van a denunciar. Estos hechos se refieren a pancartas con el lema «Los niños no mienten. Justicia» o mensajes de whatsapp de muchos vecinos de Casariche con el lema «Los niños no mienten sobre el abuso sexual».

Además, las tres profesoras que declararon no haber visto nada sospechoso, recibieron numerosas octavillas con la frase anteriormente expuesta en sus propios domicilios, lo que para la defensa del investigado es «un delito contra la administración de justicia, en forma de obstrucción e intimidación a las referidas testigos». Concluye el comunicado de la defensa del profesor mencionando las manifestaciones no autorizadas por el Ayuntamiento de Casariche así como el comunicado publicado por el propio Consistorio en apoyo a las madres y alumnos del centro.