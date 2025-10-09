Suscríbete a
El abogado del profesor investigado por abuso sexual en Casariche apela a la presunción de inocencia y denuncia «intimidaciones» contra su cliente

El comunicado señala que las tutoras de los niños declararon no ver nada extraño en la actitud del acusado y que, por ello, han recibido presiones

Puerta del Colegio Lope de Vega de Casariche
Puerta del Colegio Lope de Vega de Casariche
Jaime Parejo

El abogado defensor del profesor acusado de abusar presuntamente de alumnas de su clase en el CEIP Lope de Vega de Casariche ha redactado un comunicado para defender la presunción de inocencia de su cliente y denunciar el «las intimidaciones que se están ... produciendo contra el mismo y varios testigos, así como la obstrucción a la justicia».

