2026 será el año de la recuperación de San Isidoro del Campo: la historia olvidada de Sevilla

Las obras cuya adjudicación a la empresa Hermanos Campano ha aceptado la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía cuentan con un importe de 1.378.938 euros IVA incluido en el caso del primer lote, el de la almazara, y de 1. ... 459.216 euros para el lote dos, el del pósito y el almacén; para la restauración de estos espacios del conjunto monumental de San Isidoro del Campo en un plazo máximo de 12 meses, sin prórroga.

Así figura en los términos de la licitación promovida en junio por la Consejería de Cultura y resuelta ahora con esta propuesta de adjudicación, previa a la contratación de las obras y el comienzo de las mismas, lo que supondrá todo un hito en la demandada recuperación de este monumento de gran valor en la historia de Sevilla.

La actuación, financiada al 85 por ciento con fondos de la Unión Europea, constituye la primera fase de la rehabilitación integral de este complejo monumental, joya del gótico y el mudéjar, cuya titularidad comparten la Junta de Andalucía y la Fundación Casa Álvarez de Toledo y Mencos.

En cuanto a la segunda fase del proyecto, que se dividiría igualmente en dos lotes, abarcará los espacios del monumento correspondientes a las naves sur y este del claustro de los Jerónimos y la torre, de planta cuadrada con muros de fábrica de ladrillo y rematada mediante chapitel con estructura de madera.

Esta otra intervención contaría con un presupuesto estimado de unos tres millones de euros, con lo que la recuperación de todo este sector del conjunto monumental perteneciente a la Junta de Andalucía reuniría una inversión global de unos seis millones de euros, incluyendo las contrataciones adicionales para la necesaria redacción y diseño de los proyectos de actuación.