Suscríbete a
ABC Premium

2026 será el año de la recuperación de San Isidoro del Campo: la historia olvidada de Sevilla

Las obras en contratación cuentan con un plazo máximo de un año que no incluye prórrogas

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
La torre del emblemático monasterio de San Isidoro del Campo
La torre del emblemático monasterio de San Isidoro del Campo VÍCTOR RODRÍGUEZ
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las obras cuya adjudicación a la empresa Hermanos Campano ha aceptado la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía cuentan con un importe de 1.378.938 euros IVA incluido en el caso del primer lote, el de la almazara, y de 1. ... 459.216 euros para el lote dos, el del pósito y el almacén; para la restauración de estos espacios del conjunto monumental de San Isidoro del Campo en un plazo máximo de 12 meses, sin prórroga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app