La tarde de las otras reconquistas de Sevilla

Han pasado 775 años de la gran hazaña de Fernando III, aquella que recuperó el culto cristiano para los sevillanos. Desde entonces, la ciudad ha hecho gala de su compromiso firme con la Iglesia, el que la llevó a erigirse como bastión de la confianza en Dios y de la devoción a la Santísima Virgen. Casi ocho siglos después, Sevilla sigue necesitando de nuevas reconquistas que traigan mesura a una sociedad despegada de lo que fue y en ocasiones alejada del sentido de su fe. El aldabonazo preciso lo ha dado la procesión extraordinaria que organizó el Cabildo Catedral con las imágenes de San Fernando y la Virgen de Valme para cerrar los cultos de esta efemérides. Una representación plástica y sencilla de la gesta del Rey Santo, sobria pero no fría, que moderó los excesos de la religiosidad popular mal entendida.

Casi una hora antes de que se abrieran las puertas de la Catedral era muy complicado encontrar un hueco en primera fila de la Avenida. Había cierta expectación contenida, nada masiva, sobre todo por lo inusual de lo que estaba a punto de suceder. Era una procesión de estructura similar a la del Corpus pero sin la luz de la amanecida ni el olor a romero inundando las calles. Tampoco se parecía en nada al reencuentro agosteño con la Virgen de los Reyes. Sin embargo, los hubo que no quisieron perderse la cita. Entre el público ganaban por mayoría los nazarenos, devotos de la Virgen de Valme que habían acudido a la llamada de la Protectora de Dos Hermanas y cuyo desembarco era visible en las largas colas para acceder a los parkings públicos, a la salida del Metro o en los autobuses que venían de Bellavista.

La Avenida de la Constitución estuvo repleta de público a primera hora de la tarde J.M.SERRANO

A las cinco en punto de la tarde, la hora marcada para la salida, los once niños carráncanos quedaron apostados bajo el dintel de la Puerta de San Miguel a la espera de la señal precisa. El toque para avanzar lo dio la Banda Municipal de Sevilla, que interpretó la marcha 'Corpus Christi' dos veces consecutivas como especie de obertura. La candencia del arranque se hizo por momentos excesiva, lenta, lo que provocó que tardara casi 30 minutos en recorrer los escasos metros hasta la Punta del Diamante. Poco a poco fue cogiendo ritmo, dejando paso a un cortejo compuesto por órdenes civiles y religiosas y varias hermandades que tienen al Santo Rey entre sus titulares o imágenes marianas de época fernandina. No estuvieron todas las que se anunciaron y se echó en falta a algunas de cierto renombre.

Las cruces fernandinas

El cortejo no estaba improvisado y eso se notaba. El Cabildo Catedral había cuidado de que todo tuviera un relato, que contara una historia. Quizás la gran aportación fue ver las cruces alzadas de las 24 parroquias que fundó Fernando III en Sevilla, configurando un museo del arte sacro en plena calle con grandes joyas de la orfebrería y la talla. El ritmo lento de la procesión distrajo al público, que se perdía en conversaciones baldías y se entretenía con los móviles. Un murmullo cada vez más constante que desapareció por completo cuando salió el paso de la imagen de San Fernando, iluminado por cuatro grandes candeleros con velas blancas y exornado con flores diversas en tono granate. Se pidió silencio, seguramente porque los sevillanos no supieron cómo reaccionar. Ni un tímido aplauso, ni música, ni cantos.

El paso de San Fernando iba exornado con una variedad de flores en color granate JUAN FLORES

Lo que estaba pasando por delante de los ojos del público no era -menos mal- una procesión con el folklore extraordinario de los últimos tiempos. No era eso lo que buscaba el Cabildo Catedral con esta organización y, quizás por esas ausencias, la gran masa ávida de hazañas costaleras y virtuosismo musical no puso demasiado interés en tomar las calles. Sí se echó en falta que Sevilla se volcara un poco más. Los balcones abiertos en la Avenida se contaban con los dedos de una mano, apenas se vieron algunas colgaduras revistiendo fachadas en Alemanes y el Palacio Arzobispal y ni siquiera el Ayuntamiento colocó los reposteros de las grandes solemnidades. Y eso que quien salía en procesión era el patrón de la ciudad. Si estuvo representada la corporación municipal, bajo mazas, con 13 de los 31 concejales. 8 del PP, incluido el alcalde, dos del PSOE y tres -todos- por parte de Vox.

El color de Valme

Con las últimas luces de la tarde, el cortejo se llenó del color que aportaban los estandartes de las hermandades de Dos Hermanas que antecedían al paso de la Protectora de la ciudad nazarena, más de una veintena. Casi una hora después de que empezara a salir el cortejo, un repique de la Giralda daba la venia a la llegada de la Virgen de Valme, que lucía bajo el templete que la hermandad había estrenado para la salida extraordinaria de este verano por el aniversario de la coronación. Aquí se rompieron los protocolos y los silencios. Sus devotos que se contaban por mayoría entre el público rompieron en un interminable aplauso cuando la imagen fernandina se posó, 75 años después, sobre el suelo de Sevilla.

Los sones de la banda de Santa Ana de Dos Hermanas se confundían con los vivas y los rezos que ofrendaban los nazarenos a su Virgen. El paso, poco a poco, iba ganándole metros a la Avenida, sin mucha intención de avanzar a pesar de las apreturas del horario previsto. Los músicos enlazaban una tras otra piezas clásicas, con las que quisieron homenajear a las hermandades de Gloria y a las cofradías de penitencia de la Semana Santa, con una marcha dedicada a cada una de las jornadas. El sol a esa hora ya se había perdido hasta la aurora del domingo y el paso se perdía entre la hilera de personas que caminaban a su lado por las gradas de la Catedral.

El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, participó en la procesión JUAN FLORES

En esos momentos, la procesión parecía otra a la que había salido por la Puerta de San Miguel a eso de las cinco de la tarde. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, escoltado por su auxiliar Ramón Valdivia, era testigo de este éxtasis de fe tras el paso, al que acompañaba también el alcalde y varios concejales del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Por aquel entonces, los carráncanos ya buscaban el otro tramo de la Avenida para regresar al templo metropolitano, ya sin las apreturas del arranque y permitiendo que, en zonas como la Plaza del Triunfo, la procesión pudiera verse tranquilamente y con algún hueco que otro entre el público.

El regreso a la Catedral

Pasadas las siete y media de la tarde, con algo de retraso sobre el horario previsto, la Virgen de Valme regresaba al punto de partida. Los últimos metros fueron arrancando las emociones de los nazarenos, que ni siquiera se movieron del vallado instalado para estar en un sitio de excepción en el momento en que volviera su Protectora. El paso encaró la Puerta de San Miguel, no sin antes revirar para que la Virgen diera el último adiós al pueblo a modo de despedida. No habrá que esperar otros 75 años para repetir la imagen, pues en diciembre de 2024 volverá a Sevilla para participar en la procesión magna del congreso internacional de Religiosidad Popular, junto a otras grandes devociones de la capital y la provincia.

La Virgen de Valme a punto de entrar por la Puerta de San Miguel JUAN FLORES

Con el templete perdido ya en la inmensidad de la Catedral, la procesión tocaba a su fin. Lo vivido fue verdaderamente extraordinario, pues en nada se pareció a otras conmemoraciones cofrades de épocas recientes. Sobre el recorrido quedó la estela del auténtico sentido de lo vivido. No era día de grandes alardes, ni de excesos devocionales. La hazaña, en réplica a la de San Fernando, estuvo en saber ganar la batalla a lo friki, en despertar en las conciencias de los presentes una fe sin aditivos, y en dar las gracias porque casi ocho siglos después el legado del Rey Santo sigue latiendo en la ciudad. ¡Váleme, Señora! por una tarde de nuevas reconquistas en Sevilla.