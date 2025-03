Dicen que la tradición, el ambiente familiar y su poquito de sahumerio cuando llega el Miércoles de Ceniza son las fuerzas invisibles que hay detrás para mantener viva a la legión de nazarenos que nutren los cortejos de la Semana Santa sevillana. Pero las historias ... que se cuecen en la intimidad de los hogares desmontan esa creencia popular que ha servido de base para más de un pregón.

Pongamos el caso del pequeño Javier, de padre ateo y madre de pisar poco la iglesia, que un buen día dejó boquiabierto a los suyos...bueno, no a todos. El abuelo, que nunca podrá contarle cuentos pero que lo vigila y lo guarda desde el cielo, sabía que la sucesión estaba asegurada en aquel nieto que apenas tuvo tiempo de abrazar.

Nuestro protagonista fue bautizado por el único empeño del abuelo, que nunca había interferido en la vida privada de sus hijos hasta que sospechó que el benjamín de la familia podía quedarse sin ni siquiera rozar la pila bautismal. No había visto hasta entonces ningún interés en sus padres y el niño ya iba camino de cumplir el año de vida. El batón que forma parte del ajuar familiar ya no le entraba a la criatura. Había que apremiar. «Sólo os pido un favor, dejarme que bauticen a mi Javier y cuando sea mayor que él decida su camino».

Los padres aceptaron porque al viejo le quedaba poco tiempo de vida y no serían ellos los que restaran minutos de alegría a una vida que se apagaba. El abuelo lo dejó así todo listo para que al menos el pequeño tuviera los papeles en regla si algún día vestía la túnica de Los Gitanos; la razón de peso que se llevaría como secreto confesable a la tumba.

Javier fue cumpliendo sus primeros años con apenas vivencias cofrades; solo unas pocas que le inculcaba su madre cuando lo acercaba a ver algún paso por zona tranquila. En su casa no se escuchan pregones, no se ven vídeos de entradas y salidas, no hay tertulias encendidas ni túnicas colgadas de las barras de las cortinas. Pero hace un mes, el pequeño pronunció la frase que sólo ÉL confiaba en que algún día podría verbalizar: «Mamá, yo quiero salir de nazareno en la cofradía del abu» y aquel día llovió con fuerza en Sevilla. Este veneno nuestro tiene tantas fuerzas inexplicables como siglos de vida por delante. Por eso no hay polémica, ni desagravio suficiente para matar este sentimiento que mueve a miles de alma. Ya queda menos para la primera.