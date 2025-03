SIEMPRE se tropieza uno con tiquismisquis que ven mal que una escultura de Pilato o de Simón de Cirene se exponga, como estos días en el Casino de la Exposición, fuera de su contexto del paso de Semana Santa para la que fue concebida. Pretende ser una polémica doctrinal, esencialista si se quiere porque siempre hay quien se considera depositario del alma colectiva sin que nadie le haya concedido tal honor, pero en el fondo es una cuestión semiótica, de estructura profunda de la sintaxis, en este caso tallada y policromada en madera, que adquiere su verdadera significado cuando se la pone en relación con el Verbo (la mayúscula es intencionada, para quienes sean amigos de tales sutilezas) adecuado.

Evidentemente, la actitud del Judas de la Redención que pone morritos y lanza besos al aire en la muestra del patio de la antigua Audiencia se entiende sobre la base de una elipsis sobreentendida por cuantos la contemplan: falta el Cristo al que traiciona con ese ósculo. Y todos los personajes del misterio de la Macarena en torno al pergamino donde se condena al Justo a la infamante muerte de cruz reservada a los peores malhechores de aquella época hablan con su teatralidad y sus gestos del Ausente (si se permite la expresión, sin ninguna carga nostálgica, Dios nos libre) que da sentido al paso entero. La Semana Santa entera está construida en torno a Jesús, a su Pasión, Muerte y Resurrección como se enseña.

Una convención –como el lenguaje, mismamente– ha determinado que se retiren de su exhibición museográfica las imágenes devocionales a las que el pueblo venera. Precisamente para no apearlas de su condición de representaciones de la divinidad (o de su bendita madre, en el caso de la Virgen). Pero no son el mismo Dios, ni la madera puede ser nunca el verdadero cuerpo de Cristo, en el único sentido que los católicos podemos tomar dicha expresión. Conviene no olvidarlo. Porque en estos momentos de la fe, no es la humanidad de Cristo la que está en entredicho como afirmaba la herejía docetista en los primeros siglos, sino la divinidad del Nazareno tal como la formuló el concilio de Calcedonia.

Si han llegado hasta aquí, no malgasten ni un minuto más y busquen en internet las deliciosas meditaciones sobre el particular que el predicador de la Casa Pontificia, Raniero Cantalamessa, está agavillando esta Cuaresma. Algunos, más papistas que el Papa, harían bien en leerlas.