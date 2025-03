A ti, que te estrenas

Has tocado la muerte con las manos, has probado el sabor a hiel del miedo, te han confinado, te han impedido el abrazo con tus hijos, con tus padres, con tus abuelos y con tus nietos. Te han privado del beso con la imagen, te han colocado un antifaz, una penitencia obligada, te han vacunado de incertidumbre. Te faltan muchas cosas, te falta mucha gente. Maldito calvario vivido, demasiadas noches de pesadas cruces, días sin sol y amarguras. Has vivido un Sábado Santo eterno. En esa cercanía con el fin, del tacto de los cuerpos fríos, los duelos limitados, las soledades y calles vacías y los pañuelos de encaje de las vírgenes escondidos bajo la almohada, hay en ti una fe renovada. Has renacido en un nuevo bautismo. Has ganado. Estás aquí, ahora, otra vez, con tu túnica planchada, la que heredaste de tu padre, la que heredarán tus hijos. La que no se entierra. La sarga, el ruan, el terciopelo y el raso que se estrena o a la que has tenido que deshacerle el dobladillo porque han pasado tres años y el niño ha crecido.

Todo es nuevo en esta nueva vida, oxímoron de una vieja normalidad ansiada, la gran metáfora de este siglo. Es nuevo Gonzalo, que ya está cruzando el Río de Plata del Porvenir de la mano de sus padres. No hay mayor símbolo de Victoria. Es nueva Inés, luz de San Nicolás, que camina de la mano de su hermano Luis, que ya sabe lo que es bajar Muñoz y Pabón, aunque no distinga el sueño del recuerdo. Es nuevo Eduardo, que lleva tres años preparando el recorrido más largo, el de la espera, una sed que también reestrena su padre como antífona de la O, porque el tiempo no le ha robado a quien le regaló la vida, como nadie le podrá arrebatar a la Virgen el barquito hecho con los retales más humildes del barrio. Es nuevo el asombro en la cara de Miguel, que ya camina, y el de Pablo, últimos de la fila de una hermandad numerosa. O el de Beatriz, que espera su primer caramelo de un nazareno mil días después. Eres nuevo tú, que bajarás la rampa, pasarela de la infancia perdida, que cumples años cada Domingo de Ramos, que sacas tu primera papeleta de sitio en el último tramo, el que este año tiene tantos huecos. Es nueva la ciudad, que recogerá ahora los pañuelos de los hospitales para ofrecerlos en la mano extendida de la Esperanza, y que vivirá un inmenso Domingo de Resurrección, misterio imprescindible de una Semana Santa que ha vencido a la muerte. Volvemos.