En toda su historia, las autoridades civiles y eclesiásticas han intentado siempre controlar la Semana Santa. Es la fiesta del pueblo, un bien común que se ha ido forjando a lo largo de los siglos por la aleación de gustos de cada época, por la tradición religiosa, cultural y costumbrista y por la concepción antropológica de la herencia generacional. No es anárquica porque la ciudad ha sabido establecer unos cánones que tienen la suficiente holgura como para dar cabida a la variedad, que es su riqueza. Es propiedad de sus protagonistas, quienes la forman y quienes la arropan. Es del nazareno y del pueblo fiel que sale a la calle. Es de la cofradía, sus figurantes, el escenario y los espectadores. Todo ha de ser cuidado con celo porque, igual que un elemento chirriante acaba desterrándose de manera natural dentro de la iconografía moldeada desde hace siglos, cualquier obstáculo que aleje al público de su papel principal acaba deformándola.

Estamos asistiendo al secuestro de la Semana Santa por parte de los poderes oficiales, que siguen en su afán por controlar el espacio y el tiempo. La espontaneidad se ha reducido a la mínima expresión con la aparición de la valla, el GPS, el walki-talkie, la cámara mide-aforos y hasta el dron, herramientas válidas siempre que no sirvan para desnaturalizarla. El Covid no puede ser utilizado como la excusa perfecta para dar el golpe definitivo a la bulla. La imagen del Postigo vacío debe evitarse por el bien de la fiesta, incluso con cambios de recorrido.

En esta monopolización rigorista de la Semana Santa, casi zamorana, se parte de una premisa errónea: el colapso interno de la Semana Santa se corrige quitando nazarenos y, el externo, reduciendo al público. Lo primero es un dislate porque atenta contra el sentido mismo de la celebración. Y lo segundo es una falacia. Hace cinco años, fueron las vallas colocadas en el Postigo las que, al caer, provocaron el pánico. Son estos artificios los que han generado el problema y los que, precisamente, se usan como excusa para la propia supervivencia. Las sillitas plegables se usan porque el movimiento natural de la bulla se ha perseguido hasta el agotamiento. Si se cierran los bares, el consumo se hará en la calle o los protagonistas se quedarán en sus casas, como ocurre ya en la Madrugada, evitando así el miedo y la incertidumbre. Por eso hay que apelar a la autorregulación de todos y no a la vigilancia intervencionista y contraproducente. Si no, convertiremos la Semana Santa en un desfile y no en lo que es: la exaltación de la fe por parte del pueblo de Sevilla.